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محافظات

وكيل الوزارة بكفر الشيخ: تفويض مديري الإدارات بتحديد نسب حضور العاملين بالتعليم

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:06 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
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محمود زيدان
وجهت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتطبيق قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والخاص بتخفيض نسب حضور العاملين إلى 50%، بحيث لا تتأثر مصالح المواطنين، حفاظا على صحة المواطنين والعاملين بالتعليم ، تطبيقا للإجراءات الاحترازية .

قالت كشك، إنها تركت حرية تخفيض نسبة الحضور ما بين 50%  الى 35% ، حسب عدد العاملين بالمنشأة التعليمية وفوضت فيها المديرين، فلو وكانت نسبة الثلث تكفي لتقديم الخدمة، فيتم الالتزام بها ، وفي حالة عدم اكتفاء عدد العاملين بتقديم الخدمات المتعددة، تكون نسبة الحضور 50%، مؤكدة أن تخفيض نسبة الحضور للثلث نظرًا لكثرة العاملين بالمنشأة.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر، الخميس الماضي،  قرارًا، رقم 1227 لسنة 2020، بتخفيض أعداد العاملين المتواجدين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية والمديريات الكائنة بالمحافظة والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، بنظام التناوب بما لا يقل عن 50% من القوة الإجمالية، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستثنى قرار محافظ كفر الشيخ، بعض الجهات من تخفيض عدد العاملين بها، والتي تشمل المستشفيات، ومرفق الإسعاف، وخدمات المياه والصرف الصحي، الكهرباء، وخدمات النقل، أو بناءً على عرض رئيس الهيئة، طبقًا للقواعد التي يراها رئيس المرفق، وبما يضمن حسن سير وانتظام الخدمات المقدمة للمواطنين على الوجه الأكمل في هذه المرافق.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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