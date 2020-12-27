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أخبار البلد

من التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا.. وزيرة الصحة توضح الخطوات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:04 م
صدى البلد
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محمد غالي

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الاستعدادات الخاصة ببدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد على اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل بدء التطعيم بشكل رسمي.


وقالت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، إنه تم الانتهاء من موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، ومناقشة واستعراض الإجراءات التي سيتم تطبيقها في الأماكن التي سيقدم من خلالها اللقاحات.


وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه تم الانتهاء من تصميم هذه الأماكن، وما تتضمنه من مسارات سواء للحصول على تطعيم الجرعة الأولى، أو الثانية، وطرق متابعة المواطن بعد حصوله على اللقاح. 


وحددت وزيرة الصحة الخطوات التى يمر بها المواطن منذ بدء قيامه بالتسجيل على الموقع الإلكتروني أو الحضور لمكان الحصول عليه، وصولا للمتابعة الطبية من خلال العيادات ما بعد الحصول على التطعيم.

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