ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مكاتب خدمة أبو العينين تستكمل تركيب الأسقف العازلة للأسر المتضررة بالجيزة والقصبجي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:11 م
مكاتب خدمة المواطنين
مكاتب خدمة المواطنين للنائب محمد أبو العينين
Advertisements
أحمد سالم
سارعت مكاتب خدمة المواطنين التابعة للنائب محمد أبو العينين، بالاستجابة للأسر المتضررة من سقوط أسقف منازلهم بشارع المدينة المنورة بالقصبجي، وشارع الكورنزي من شارع الفاتح بالجيزة. 

بادرت مكاتب خدمة المواطنين للنائب محمد أبو العينين، إلى تركيب الأسقف العازلة للأسر المتضررة، وتأمين المسكن بما يلزم لحماية الأهالي من الأمطار.

يأتي ذلك استكمالًا لمبادرة مكاتب أبو العينين لتركيب الأسقف والتي شملت مناطق متفرقة بالجيزة، في كل من حارة حزين من شارع الشيخ راجح بالعزبة القديمة بالمنيب، وحلقة السمك امام الوحدة الصحية من شارع المدرسة بالمنيب، وبشارع أبو بكر الصديق من جمال عبد الناصر بالمنيب، وحارة الديب من شارع المجزر الآلي بالمنيب، و شارع عبد المحسن حنفى من شارع المدرسة أمام الوحدة الصحية بالمنيب، وشارع محمد بيومى من شارع المدبح بالمنيب، وشارع خوفو أمام مدرسة أبو الهول بالجيزة، وكذلك ثلاثة أسقف بشارع حسان حسين بمنطقة العجوزة.

مكاتب خدمة أبو العينين تستكمل تركيب الأسقف العازلة للأسر المتضررة بالجيزة والقصبجي
مكاتب خدمة أبو العينين تستكمل تركيب الأسقف العازلة للأسر المتضررة بالجيزة والقصبجي
مكاتب خدمة أبو العينين تستكمل تركيب الأسقف العازلة للأسر المتضررة بالجيزة والقصبجي
مكاتب خدمة أبو العينين تستكمل تركيب الأسقف العازلة للأسر المتضررة بالجيزة والقصبجي
مكاتب خدمة أبو العينين تستكمل تركيب الأسقف العازلة للأسر المتضررة بالجيزة والقصبجي
مكاتب خدمة أبو العينين تستكمل تركيب الأسقف العازلة للأسر المتضررة بالجيزة والقصبجي
مكاتب خدمة أبو العينين تستكمل تركيب الأسقف العازلة للأسر المتضررة بالجيزة والقصبجي
مكاتب خدمة أبو العينين تستكمل تركيب الأسقف العازلة للأسر المتضررة بالجيزة والقصبجي
مكاتب خدمة أبو العينين تستكمل تركيب الأسقف العازلة للأسر المتضررة بالجيزة والقصبجي
مكاتب خدمة أبو العينين تستكمل تركيب الأسقف العازلة للأسر المتضررة بالجيزة والقصبجي
مكاتب خدمة أبو العينين تستكمل تركيب الأسقف العازلة للأسر المتضررة بالجيزة والقصبجي
مكاتب خدمة أبو العينين تستكمل تركيب الأسقف العازلة للأسر المتضررة بالجيزة والقصبجي
مكاتب خدمة أبو العينين تستكمل تركيب الأسقف العازلة للأسر المتضررة بالجيزة والقصبجي
مكاتب خدمة أبو العينين تستكمل تركيب الأسقف العازلة للأسر المتضررة بالجيزة والقصبجي
مكاتب خدمة أبو العينين تستكمل تركيب الأسقف العازلة للأسر المتضررة بالجيزة والقصبجي
مكاتب خدمة أبو العينين تستكمل تركيب الأسقف العازلة للأسر المتضررة بالجيزة والقصبجي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل دخول الشتاء.. مكاتب أبو العينين تواصل تركيب أسقف للمنازل بالجيزة والدقي والعجوزة

مؤسسة أبو العينين تنفذ أعمال تركيب أسقف عازلة لبعض المنازل في قرية البكباشي

أبو العينين في خدمة أهالي الجيزة.. تركيب عدادات مياه بالعجوزة.. وأسقف عازلة لمنازل قرية البكباشي لحمايتها من الأمطار

أسقف عازلة قبل الشتاء.. أحمد دياب يشيد بمؤسسة أبو العينين.. فيديو

ترشيحاتنا

الفيروس يخترق الاتحاد.. كورونا يربك حسابات حسام حسن قبل مواجهة الأهلي

مع قرب الانعقاد.. هل ينهي برلمان 2021 أزمة قانون الإيجار القديم

وفاة حفيدة عمر الحريرى

العثور على مطعم ابتلعه بركان.. تفاصيل

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يبحثان هاتفيا آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رنا سماحة بإطلالة بسيطة من شهر العسل بأسوان

بملابس مغربية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرة المرأة والصحة.. كيف تعالج خراج العين في ثوان.. أغرب فوائد الشبة على الصحة.. ميريهان حسين تبهر متابعيها في أحدث ظهور