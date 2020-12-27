مكاتب خدمة أبو العينين تستكمل تركيب الأسقف العازلة للأسر المتضررة بالجيزة والقصبجي

سارعت مكاتب خدمة المواطنين التابعة للنائب محمد أبو العينين، بالاستجابة للأسر المتضررة من سقوط أسقف منازلهم بشارع المدينة المنورة بالقصبجي، وشارع الكورنزي من شارع الفاتح بالجيزة.





بادرت مكاتب خدمة المواطنين للنائب محمد أبو العينين، إلى تركيب الأسقف العازلة للأسر المتضررة، وتأمين المسكن بما يلزم لحماية الأهالي من الأمطار.





يأتي ذلك استكمالًا لمبادرة مكاتب أبو العينين لتركيب الأسقف والتي شملت مناطق متفرقة بالجيزة، في كل من حارة حزين من شارع الشيخ راجح بالعزبة القديمة بالمنيب، وحلقة السمك امام الوحدة الصحية من شارع المدرسة بالمنيب، وبشارع أبو بكر الصديق من جمال عبد الناصر بالمنيب، وحارة الديب من شارع المجزر الآلي بالمنيب، و شارع عبد المحسن حنفى من شارع المدرسة أمام الوحدة الصحية بالمنيب، وشارع محمد بيومى من شارع المدبح بالمنيب، وشارع خوفو أمام مدرسة أبو الهول بالجيزة، وكذلك ثلاثة أسقف بشارع حسان حسين بمنطقة العجوزة.



