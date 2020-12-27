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استشاري تغذية: أي دواء يحتاج عشرين عاما و٢٠ مليار دولار حتى يرى النور

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور فراج هارون، استشاري الطب والتغذية والتجميل، حقيقة تأثير البوتيكس والفيلر على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال هارون، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن هناك علاقة غير جيدة بين اللقاح والبوتيكس والفيلر، مضيفا أنه ربما يعانى أصحاب العمليات سالفة الذكر من أعراضا جانبية عقب أخذ أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن أعلى نسبة عمليات البوتيكس والفيلر تخص الرجال في العالم، حيث أجرى أكثر من ١٣ مليون فرد عملية تجميل خلال فترة الاغلاق الأولي في العالم، مضيفا أن هذا العمليات للتجميل وجعل البشرة اكثر شبابا.

وأكد الدكتور فراج هارون أن اي دواء يحتاج إلى عشرين عاما و٢٠ مليار دولار لكي يري النور ويكون متاحا بشكل أمن وفعال بنسبة جيدة"، مشيرا إلى أن الخوف من المرض يسبب المرض بشكل كبير. 

كانت لجنة استشارية تابعة لإدارة الدواء والغذاء الأميركية، نبهت إلى أن الأشخاص الذين أخذوا حقن "فيلر" تجميلية في الوجه، ربما يعانون أعراضا جانبية عقب أخذ أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نقلت "فوكس نيوز" عن اللجنة العلمية، فإن هذه الأعراض الجانبية تتراوح بين الانتفاخ والالتهاب عند أخذ اللقاح الذي طورته شركة "موديرنا" الأميركية.

وأوضحت اللجنة أن عددا من آخذي هذه الحقن التجميلية، أبلغوا عن أعراض جانبية عندما شاركوا في التجارب السريرية للقاح.
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