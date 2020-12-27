ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

يوم ترفيهي للأطفال بمركز ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:12 م
يوم ترفيهي للأطفال
يوم ترفيهي للأطفال
Advertisements
حسام الفقي
نظم مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس فعاليات يوم ترفيهي للأطفال تحت عنوان "مهرجان الفنون والإبداع" مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود  المتينى رئيس الجامعة وكل من الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، د.هشام تمراز القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، الدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة بالجامعة، وبمشاركة" تمرازا فاشون ديزاين " لـ فريدة تمراز و"ارت كافيه" والمدير  العام له هدى كمال.

وقالت د.هويدا الجبالي عميدة الكلية ان ذلك يأتي تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحياء التراث حيث يقام كل عام مهرجان بعنوان " تراثنا حياتنا"، مشيرة إلي أن فعاليات يوم " مهرجان الفنون والإبداع"  تضمن أنشطة فنية متعددة  للاطفال كالرسم على القماش والشنط والورق  والطين الصلصالي.

من جانبها أوضحت د.امل الحديدى رئيس وحدة العلاج بالفن أن اليوم شهد مشاركة من اطفال مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بالكلية وذويهم، لافتة إلي أن ممارسة الأعمال الفنية مثل الرسم والنحت وتدوير المخلفات وصناعة الاكسسوار والرسم على القماش والزجاج هو شكل من أشكال العلاج النفسى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة عين شمس يوقع بروتوكول تعاون مع المنطقة 2451 الروتارية مصر

لا للتنمر.. احتفالية لتمكين ذوى القدرات الخاصة بكلية الطفولة الثلاثاء

عميد حقوق عين شمس: لم نرصد أي حالات اشتباه لفيروس كورونا

موعد تقديم أصول الأوراق وسداد المصروفات لطلاب الدراسات العليا بحقوق عين شمس

رئيس جامعة عين شمس يوقع بروتوكول تعاون مع المنطقة ٢٤٥١ الروتارية مصر

قرارات جديدة لعدد من كليات جامعة عين شمس

ترشيحاتنا

مرحلة صعبة والكل عاوز فلوسه.. كواليس الساعات الأخيرة داخل نادي الزمالك

ضوابط وغرامات جديدة لمخالفي قرارات مواجهة أزمة كورونا.. تعرف عليها

وفاة نجم مصارعة wwe بعد صراع مع المرض

اكتشاف مذهل عند البحث عن مقبرة كليوباترا.. تفاصيل

الزمالك يكشف حقيقة إزالة لافتة تركي آل الشيخ

الأشعة قبل مرور ٤ أيام من ظهور الأعراض غير مفيدة.. صحة دمياط تكشف مفاجآت حول الإصابة بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رنا سماحة بإطلالة بسيطة من شهر العسل بأسوان

بملابس مغربية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرة المرأة والصحة.. كيف تعالج خراج العين في ثوان.. أغرب فوائد الشبة على الصحة.. ميريهان حسين تبهر متابعيها في أحدث ظهور