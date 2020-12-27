يوم ترفيهي للأطفال بمركز ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة

نظم مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس فعاليات يوم ترفيهي للأطفال تحت عنوان "مهرجان الفنون والإبداع" مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة وكل من الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، د.هشام تمراز القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، الدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة بالجامعة، وبمشاركة" تمرازا فاشون ديزاين " لـ فريدة تمراز و"ارت كافيه" والمدير العام له هدى كمال.





وقالت د.هويدا الجبالي عميدة الكلية ان ذلك يأتي تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحياء التراث حيث يقام كل عام مهرجان بعنوان " تراثنا حياتنا"، مشيرة إلي أن فعاليات يوم " مهرجان الفنون والإبداع" تضمن أنشطة فنية متعددة للاطفال كالرسم على القماش والشنط والورق والطين الصلصالي.



