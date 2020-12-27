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أخبار العالم

إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 19 مليون حالة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:58 م
إصابات فيروس كورونا
إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 19 مليون حالة
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قسم الخارجي
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز الـ19 مليون حالة، وفقا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكينز".

وبلغ عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة  19,000,572 حالة إصابة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 332,145 حالة وفاة.

فيما وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 80 مليون حالة، بحسب إحصاءات الجامعة.

من جانبه، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن جائحة كورونا التي ضربت العالم هذا العام، ن تكون الأخيرة، موضحا أن هذا "أمر واقع".

وأضاف "يجب علينا جميعا تعلم عدة دروس من تلك الجائحة"، مشددا على أن تداعيات الأزمة خرجت بعيدا عن نطاق المرض نفسه.
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