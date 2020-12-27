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فن

مصطفى قمر يهنئ ابنته لفوزها بالميدلية الذهبية في الجمباز

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:07 م
صدى البلد
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القسم الميداني

شارك الفنان مصطفى قمر متابعيه تهنئتة لابنته بمناسبة فوزها بالميدلية الذهبية في الجمباز، وذلك عبر حسابه الشخصي لموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلق مصطفي قمر، قائلا: " الف مبروووك ياچوچو ياحبيبة بابي علي الذهبية يابطلة الجمباز الاولي ربنا يحفظك من العين ياملاكي ياحبيبة قلبي وروحي ماشاء الله ع الحلاوة والسكر والبصة اللي تجنن مبروووك 😘😘😘😘😘😘🌹🌹🌹"

 

يذكر أن آخر أعمال مصطفي قمر هو ألبوم طرحه مؤخرا بعنوان "لمن يهمه الأمر 2" الذى يضم 7 أغنيات وهى "مسافر" و"عجوز فى المدينة" و"دقى عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك". 

 

وأحيا النجم مصطفى قمر واحدة من أقوى حفلاته هذا العام وفى مشواره الغنائى في مدينة الجونة على هامش مهرجانها السينمائي، والذي أقامته الشركة المالكة لتيك توك بحضور عدد ضخم من نجوم الفن والشخصيات العامة. 

 

وكان من ضمن الحضور: يسرا وآسر ياسين والهام شاهين وشيرين رضا وتامر حبيب وبوسى شلبى وأحمد حاتم وأحمد داوود وعلا رشدى وبسمة ومحمد العدل ورجل الأعمال نجيب سويرس وغيرهم من النجوم المتواجدون في مهرجان الجونة . 

 

وضم الحفل عددا من الفقرات ولكن مع صعود النجم مصطفى قمر على خشبة المسرح امتلأ على آخره وبعد الأغنية الرابعة جاء له تليفون من سميح ساويرس بإنهاء الحفل بسبب تزايد أعداد الحاضرين وخوفا عليهم من الكورونا. 

 

وبالفعل أنهى قمر الحفل بعد غناء حوالى 6 أغانى فقط احتراما للقوانين وخوفا على الحاضرين من فيروس كورونا، وقدم أغنية لايف بدون مزيكا مع الجمهور خلال الحفل، وقدم عددا من الأغانى فى الحفل والذى تفاعل معها جميع الحاضرين ومنها "جات تصالحنى" وغيرها.


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