عميد طب حلوان يكشف عن الإجراءات الاحترازية المتخذة بالكلية فى فترة الامتحانات

قال الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان، ان امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 بدأت بالفعل لبعض السنوات وسط إجراءات وتدابير وقائية كبيرة وذلك لمواجهة فيروس كورونا حيث أن امتحانات هذا العام تقام فى أجواء غير مسبوقة.





وأكد "مهدى" فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الكلية قامت بزيادة أعداد لجان امتحانات منتصف العام الدراسي وتم تقليل أعداد الطلاب داخل لجنة الامتحان لتلاشى حدوث تكدس أو زحام بين الطلاب، مشددا على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وفرض إرتداء الكمامة داخل لجان الامتحانات الطلاب والمراقبين .





وأضاف عميد كلية الطب ان الكلية تقوم بتوفير كمامات ومعقمات على أبواب لجان الامتحانات التطهير والتعقيم الطلاب وذلك لزيادة إمان الطلاب والتأكيد على سلامة الطالب قبل الدخول الى لجان الامتحانات.









وسبق أن صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، لـ صدى البلد، أنه من المقرر إقامة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 نهاية يناير 2021 وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي.



