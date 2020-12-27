ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المصرى للتأمين: 200 مليار إسترليني خسائر شركات التأمين العالمية بسبب كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:10 م
علاء زهيري،رئيس الاتحاد
علاء زهيري،رئيس الاتحاد المصرى للتأمين
Advertisements
أسامة علي
قال علاء زهيري،رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن قطاع التأمين تأثر بسبب كورونا بشكل كبير، لافتا إلى أن شركات التأمين العالمية تتكلف مبالغ باهظة حال إلغاء الاحتفالات الكبرى والبطولات وتوقف الأعمال فى الشركات و المصانع .

وتابع زهيرى خلال حواره مع "اكسترا نيوز"، على سبيل المثال إلغاء بطولة ويمبلدون 2020 بسبب كورونا كلف شركات التأمين 200 مليون جنيه استرليني.

ولفت رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، من المتوقع أن تدفع شركات التأمين العالمية حوالى 200 مليار جنيه استرليني بسبب إلغاء الاحتفالات والبطولات وتوقف الأعمال بسبب كورونا، مشيرا إلى أن أسواق إعادة التأمين والخدمات التأمينية سترتفع لتعويض الخسائر.

وأكد علاء زهيري، أن فيروس كورونا تسبب أيضا فى تغيير شركات التأمين لاستراتيجيتها فى التعامل مع الأمراض والأوبئة، معقبا:" سنة 2021 ستكون أكثر صعوبة للقطاع التأميني عن سنة 2020.

وعن قطاع التأمين فى مصر وتأثير فيروس كورونا، قال زهيرى، أن القطاع تحرك سريعا نحو التحول الرقمي، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية،لإصدار وثائق التأمين إلكترونية، والتحصيل والتوقيع الإلكترونى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المصري للتأمين واتحاد الصناعات يوقعان برتوكول لتقليل المخاطر والدعم الفني

المصري للتأمين يوقع برتوكول مع البريد لدعم المشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر

الهيئة القومية للبريد والاتحاد المصري للتأمين يوقعان بروتوكول تعاون بهدف إتاحة خدمات تأمينية

الاتحاد المصري للتأمين: 2.7 تريليون دولار حجم اقتصاد الأعمال الحرة بحلول 2020

معيط يفوز بجائزة «المساهمة الفردية الأكثر تميزا في قطاع التأمين» لعام 2020

المصرى للتأمين: توافر منصة لتبادل المعلومات والبيانات أبرز تحديات المنظومة الصحية فى مصر

ترشيحاتنا

مرحلة صعبة والكل عاوز فلوسه.. كواليس الساعات الأخيرة داخل نادي الزمالك

أحمد شوبير يهاجم أمير مرتضى بسبب أشرف بن شرقي

تهديد بنسف مبنى "امباير ستيت" في ولاية نيويورك

تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا لهذا النادي

الأهلي نادي القرن .. موعد حفل جوائز جلوب سوكر والقنوات الناقلة

مع قرب الانعقاد.. هل ينهي برلمان 2021 أزمة قانون الإيجار القديم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رنا سماحة بإطلالة بسيطة من شهر العسل بأسوان

بملابس مغربية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرة المرأة والصحة.. كيف تعالج خراج العين في ثوان.. أغرب فوائد الشبة على الصحة.. ميريهان حسين تبهر متابعيها في أحدث ظهور