المصرى للتأمين: 200 مليار إسترليني خسائر شركات التأمين العالمية بسبب كورونا





وتابع زهيرى خلال حواره مع "اكسترا نيوز"، على سبيل المثال إلغاء بطولة ويمبلدون 2020 بسبب كورونا كلف شركات التأمين 200 مليون جنيه استرليني.





ولفت رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، من المتوقع أن تدفع شركات التأمين العالمية حوالى 200 مليار جنيه استرليني بسبب إلغاء الاحتفالات والبطولات وتوقف الأعمال بسبب كورونا، مشيرا إلى أن أسواق إعادة التأمين والخدمات التأمينية سترتفع لتعويض الخسائر.





وأكد علاء زهيري، أن فيروس كورونا تسبب أيضا فى تغيير شركات التأمين لاستراتيجيتها فى التعامل مع الأمراض والأوبئة، معقبا:" سنة 2021 ستكون أكثر صعوبة للقطاع التأميني عن سنة 2020.





وعن قطاع التأمين فى مصر وتأثير فيروس كورونا، قال زهيرى، أن القطاع تحرك سريعا نحو التحول الرقمي، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية،لإصدار وثائق التأمين إلكترونية، والتحصيل والتوقيع الإلكترونى.

قال علاء زهيري،رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن قطاع التأمين تأثر بسبب كورونا بشكل كبير، لافتا إلى أن شركات التأمين العالمية تتكلف مبالغ باهظة حال إلغاء الاحتفالات الكبرى والبطولات وتوقف الأعمال فى الشركات و المصانع .