ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش اللبناني يعلن عن اعتقال لبنانيين وستة سوريين على صلة بحريق مخيم للاجئين

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:13 م
حريق مخيم اللاجئين
حريق مخيم اللاجئين السوريين في لبنان
Advertisements
على صالح
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، عن أنه اعتقل لبنانيين وستة سوريين على صلة باشتباك أدى إلى إطلاق نار وإشعال النار في مخيم للاجئين في شمال البلاد.

وفي ليل الأحد، اندلع صراع بين اللبنانيين والسوريين في منطقة المنية؛ ونتيجة لذلك، تم إحراق حوالي 100 خيمة في مخيمات اللاجئين، والتي كانت تؤوي 75 أسرة.

وذكر الجيش اللبناني في بيان له "بعد تدخل ضباط الجيش والمخابرات العسكرية ، تم تنظيم دورية وتفتيش في منطقة المنية - بهنين لاعتقال جميع المشاركين في حريق المخيم ومن استخدموا السلاح".

وبحسب البيان، فقد تم تسليم جميع المعتقلين إلى النيابة لإجراء مزيد من التحقيقات، ويستمر البحث عن الباقي.

وفي نوفمبر، فرت حوالي 270 أسرة من اللاجئين السوريين من بلدة بشير في شمال لبنان بعد أن قتل سوري بالرصاص رجلًا لبنانيًا. 

وعبرت الخارجية السورية عن تعازيها لأسرة الفقيد وناشدت بيروت منع انتهاك حقوق اللاجئين السوريين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طرد سوريين ومداهمة منازلهم بعد مقتل شاب لبناني في بشرِّي.. والجيش يتدخل

حريق هائل بمخيم للاجئين السوريين في لبنان.. فيديو

مسلسل العنصرية يتوحش.. تفاصيل حرق مخيم لاجئين سوريين على يد لبنانيين| فيديو

أول تعليق لـ مفتي لبنان على حرق مخيم للاجئين السوريين في البلاد

السعودية من أوائل المتبرعين.. توافد المساعدات لتأهيل مخيم اللاجئين في لبنان بعد احتراقه كاملا

بسبب مشاجرة.. لبنانيون يحرقون مخيما للاجئين سوريين وتشرد المئات.. فيديو

ترشيحاتنا

أحمد حسن: موسيماني رفض لاعب النجم الساحلي بسبب سيرينو

الحكومة: الممتنع عن سداد غرامة عدم ارتداء الكمامة يحول إلى النيابة

بعد تعرضها للتنمر.. تعرف على عمر يسرا اللوزي وجنسية والدتها

كيف سيكون شكل امتحانات طلاب السنوات النهائية بالجامعات؟ تفاصيل

ليس المسدد الأول لركلات الجزاء.. كلوب يصدم صلاح بتصريح جديد

مروة الأزلى تكشف لـ "صدى البلد" عن أمنيتها في عام 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رنا سماحة بإطلالة بسيطة من شهر العسل بأسوان

بملابس مغربية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرة المرأة والصحة.. كيف تعالج خراج العين في ثوان.. أغرب فوائد الشبة على الصحة.. ميريهان حسين تبهر متابعيها في أحدث ظهور