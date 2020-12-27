سعد الهلالي: أصحاب الخطاب الديني أمناء على أداء وظائفهم

قال الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن أصحاب الخطاب الدينى مثل سائر البشر مسؤولون عن دينهم ومسؤولون عن أمانتهم في وظيفتهم، مشيرا إلى أن كل صاحب خطاب دينى سيحاسب يوم القيامة على تعليم الآخر كما تعلم.





وأوضح الهلالى ، خلال تقديمه برنامج "كن أنت"، عبر القناة الأولى المصرية، أن الولاية أو السلطة لصاحب الشأن أو الأمر بصفته المسؤول عنه، فكان هو الأرعى والأحرص على كمالهما ، مضيفا :"من يرفع صوته ويفرض رأيه علينا أن نقول له أنت ستحاسب عنى يوم القيامة؟ ما دام مش هتتحاسب عنى يوم القيامة ارفع ايدك".









وقال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن العبادة بغير علم تفسد أكثر مما تصلح.









وأضاف «أبو عاصي» خلال لقائه مع الشيخ خالد الجندي، في برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»: «لا يهمنا البكاء في المساجد والعكوف على القرآن، هو أمر مطلوب، لكن يهمنا أن يكون عن علم»، متابعًا: «الخوارج طلبوا العبادة قبل العلم فخرجوا بالسيوف على أمة محمد -صلى الله عليه وسلم-».









وأكد أن الإكراه في الدين مرفوض، وهذه آية محكمة، من يؤمن تحت الإكراه لا يقبل إيمانه، موضحًا أن الحكم المعلل لا يقبل النسخ، وهذا حكم معلل «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ».









واستطرد: «الإخوان والسلفية وداعش وكل الجماعات المتطرفة بينها قواسم مشتركة، أولها التدين عبر التثقيف الذاتي، القاسم الثاني أن الإخوان والسلفية ارتباطهم بالأشخاص لا الفكرة، فيقولون حسن البنا قال كذا، سيد قطب قال كذا، لو عارضت حسن البنا بالإمام الشافعي، لا يقبل كلام الشافعي».









وواصل: «البعض يغتر أنهم بيحجوا ويصلوا وحفظة قرآن، وعملوا جمعيات، لكن المشكلة لديهم أنهم أسرى لفكرة حسن البنا وسيد قطب، ويعانون من غياب الدلالات اللغوية».









وتابع: إذا حدثت خيانة أو ما شابه ذلك الطرف الثاني أولا إن وجدت عليه علامات الندم والاستغفار نعطيه فرصة وهذا الأمر يختلف من شخص لآخر، لكن الطلاق آخر الحلول وليس شرطا الطلاق إلا إذا استمر على المعاصي .



