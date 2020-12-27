انتحار تلميذ بحبل في سقف منزل أسرته بسوهاج

انتحر تلميذ بحبل في سقف منزل أسرته، اليوم الأحد، بناحية قرية عنيبس دائرة مركز شرطة جهينة شمالي محافظة سوهاج.









تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من العقيد علي أبو الفضل، مأمور مركز شرطة جهينة بانتحار طفل بناحية قرية عنيبس دائرة المركز.









انتقل إلى مكان البلاغ النقيب هلال سمير، رئيس نقطة شرطة عنيبس، وتبين من تحريات الرائد محمد جاد الله، رئيس مباحث مركز شرطة جهينة انتحار "عبدالله.م" 12 عامًا تلميذ عن طريق ربط رقبته بحبل في سقف منزل أسرته.









وأشارت التحريات الأولية إلى انتحار الطفل المذكور لتضييق أسرته عليه بسبب تصرفاته وكثرة اللهو.









كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.









حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



