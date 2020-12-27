ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشارى أمراض صدرية: فرنسا تبدأ توزيع لقاح فايزرعلى المواطنين غدا.. فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:26 م
لقاح فايزر
لقاح فايزر
Advertisements
داليا أحمد
قال عبد المنعم حميد استشارى الأمراض الصدرية ، إن الحالات فى تزايد مستمر فى فرنسا ولكن منذ أسبوع تزايدت بشكل مطرد حتى وصلت الى 15 الف حالة.
 
أوضح عبدالمنعم حميد ، خلال مداخلته الهاتيفة على قناة "الحياة" أنه تم فرض حظر التجوال فى فرنسا من الثامنة مساء حتى صباح اليوم التالى، لافتًا إلى أنه لا توجد أى مظاهر او احتفالات برأس السنة  فى فرنسا مع إجراء مخالفات لأى شخص  يتجاوز هذه الإجراءات.

أضاف عبدالمنعم حميد ، أن اللقاح المصرح به فى فرنسا هو  فايزروتم تم اعتماده  بالتعاون مع الشركة الفرنسية والأمريكية والبلجيكية ، كاشفًا أنه تم تلقيح أول سيدة مسنة به اليوم فى فرنسا وسيتم البدء غدا بتوزيع اللقاح بمعايير دقيقة. 

كشف عبدالمنعم حميد ، أن الصحة فى فرنسا تستهدف باللقاح  الاشخاص الأكثر اصابة للمرض والاكثر تعرضًا له  مثل الأطباء ، والذين اذا أصيبوا ممكن يأثروا على الحياة العامة مثل رجال الامن والمواصلات، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستشمل مليون شخص وستبدأ من شهر يناير إلى قبراير والمرحلة الثانية ستمشل 14 مليون شخص فرنسى ، والمرحلة الثالثة ستتضمن أكبر قدر من الشعب الفرنسى حتى يصل إلى أكثر من 70% من سكان فرنسا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الإثنين.. بريطانيا تطلق حملة موسعة ضد فيروس كورونا.. فيديو

بينها المغرب.. انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في دول حول العالم.. فيديو

آمنة وفعالة.. استشاري باثولوجي يزف بشرى سارة بشأن لقاحات كورونا

وزير بريطاني: بدأنا تطعيمات كورونا.. والحظر سينتهي للأبد!

ملكة بريطانيا وزوجها يتلقيان لقاح كورونا

وفاة 6 مرضى تلقوا لقاح كورونا خلال تجاربه النهائية في أمريكا

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. العالم ينتظر لقاح كورونا المعجزة.. وهذا موعد صدوره

الجيش اللبناني يعلن عن اعتقال لبنانيين وستة سوريين على صلة بحريق مخيم للاجئين

ليس المسدد الأول لركلات الجزاء.. كلوب يصدم صلاح بتصريح جديد

هاشتاج "الأهلي_الافضل_فالقرن21" يتصدر تويتر.. ومغردون: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات

رونالدو يهنئ المتوجين بجوائز جلوب سكور ويتجاهل الأهلي.. شاهد

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد رئة الخروف وطريقة تحضيرها بأسهل المكونات

بملابس كاجوال.. رنا سماحة بإطلالة بسيطة من شهر العسل بأسوان

بملابس مغربية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها