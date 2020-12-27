استشارى أمراض صدرية: فرنسا تبدأ توزيع لقاح فايزرعلى المواطنين غدا.. فيديو

قال عبد المنعم حميد استشارى الأمراض الصدرية ، إن الحالات فى تزايد مستمر فى فرنسا ولكن منذ أسبوع تزايدت بشكل مطرد حتى وصلت الى 15 الف حالة.

أوضح عبدالمنعم حميد ، خلال مداخلته الهاتيفة على قناة "الحياة" أنه تم فرض حظر التجوال فى فرنسا من الثامنة مساء حتى صباح اليوم التالى، لافتًا إلى أنه لا توجد أى مظاهر او احتفالات برأس السنة فى فرنسا مع إجراء مخالفات لأى شخص يتجاوز هذه الإجراءات.





أضاف عبدالمنعم حميد ، أن اللقاح المصرح به فى فرنسا هو فايزروتم تم اعتماده بالتعاون مع الشركة الفرنسية والأمريكية والبلجيكية ، كاشفًا أنه تم تلقيح أول سيدة مسنة به اليوم فى فرنسا وسيتم البدء غدا بتوزيع اللقاح بمعايير دقيقة.





كشف عبدالمنعم حميد ، أن الصحة فى فرنسا تستهدف باللقاح الاشخاص الأكثر اصابة للمرض والاكثر تعرضًا له مثل الأطباء ، والذين اذا أصيبوا ممكن يأثروا على الحياة العامة مثل رجال الامن والمواصلات، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستشمل مليون شخص وستبدأ من شهر يناير إلى قبراير والمرحلة الثانية ستمشل 14 مليون شخص فرنسى ، والمرحلة الثالثة ستتضمن أكبر قدر من الشعب الفرنسى حتى يصل إلى أكثر من 70% من سكان فرنسا.