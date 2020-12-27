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حوادث

للوقاية من كورونا.. ضبط مالك قاعة أفراح أعلن تنظيم حفلات رأس السنة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:23 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط شخصين (مالك قاعة أفراح، منظم حفلات) مقيمان بمحافظة الدقهلية لقيامهما بالترويج عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لبعض الإعلانات لتنظيم حفل رأس السنة بقاعة الأفراح ملك الأول الكائنة بدائرة مركز شرطة طلخا، وإعتزامهما بيع تذاكر الحفلة للجمهور.

 بمواجهتهما أقرا بقيامهما بنشر الإعلانات ورغبتهما فى تنظيم الحفلة المشار إليها بغرض تحقيق أرباح مادية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية ضمن الخطة الشاملة التى إعتمدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).
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