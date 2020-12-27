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تعليم

جامعة حلوان توقع عقود ١٣ مشروعا فى مجالات البحث العلمي والتعليم.. تفاصيل

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:01 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
شهدت جامعة حلوان توقيع وتسليم عقود مشروعات الدورة الرابعة من الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان ، لتحقيق رؤية مصر 2030 . 

و قد شملت الدورة الرابعة من الخطة الاستراتيحية لجامعة حلوان للتطوير على عدة اهداف وهى  : 
- استحداث برامج أكاديمية . 
- تطوير المعامل والمختبرات .
- تأهيل البنية التحتية  .
- تطوير الوحدات ذات الطابع الخاص .
- تنمية الابتكارات . 
- إنشاء الحاضنات التكنولوجية .
- تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يدعم التحول الرقمى لجامعة حلوان . 


وتقدمت عدد من الجهات والكليات  بلغ عددهم 16 جهة بمشروعات تنفيذية ضمن الدورة الرابعة للخطة الاستراتيجية للتطوير  بالإضافة إلى مركز الحساب العلمي ومكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و وصل عدد المشروعات التنفيذيه المقدمة إلى 27 مشروعا متضمنة مشروعين مركزيين وهما مشروع التحول الرقمى لجامعة حلوان ومشروع لإنشاء وحدات بحثية متقدمة للقياسات الدقيقة. 


وقد قامت الجامعة بقبول و توقيع عقود 13 مشروعا منها 6 في مجال التعليم والتعلم، و 3 في مجال البنية التحتية، و3 في مجال تنمية الموارد الذاتية، ومشروع في البحث العلمي والابتكار، ومشروع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

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