جامعة حلوان توقع عقود ١٣ مشروعا فى مجالات البحث العلمي والتعليم.. تفاصيل

شهدت جامعة حلوان توقيع وتسليم عقود مشروعات الدورة الرابعة من الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان ، لتحقيق رؤية مصر 2030 .





و قد شملت الدورة الرابعة من الخطة الاستراتيحية لجامعة حلوان للتطوير على عدة اهداف وهى :

- استحداث برامج أكاديمية .

- تطوير المعامل والمختبرات .

- تأهيل البنية التحتية .

- تطوير الوحدات ذات الطابع الخاص .

- تنمية الابتكارات .

- إنشاء الحاضنات التكنولوجية .

- تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يدعم التحول الرقمى لجامعة حلوان .









وتقدمت عدد من الجهات والكليات بلغ عددهم 16 جهة بمشروعات تنفيذية ضمن الدورة الرابعة للخطة الاستراتيجية للتطوير بالإضافة إلى مركز الحساب العلمي ومكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و وصل عدد المشروعات التنفيذيه المقدمة إلى 27 مشروعا متضمنة مشروعين مركزيين وهما مشروع التحول الرقمى لجامعة حلوان ومشروع لإنشاء وحدات بحثية متقدمة للقياسات الدقيقة.









وقد قامت الجامعة بقبول و توقيع عقود 13 مشروعا منها 6 في مجال التعليم والتعلم، و 3 في مجال البنية التحتية، و3 في مجال تنمية الموارد الذاتية، ومشروع في البحث العلمي والابتكار، ومشروع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .



