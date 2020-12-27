المصرى للتأمين: 2 مليار دولار إجمالي أقساط التأمين هذا العام

وتابع زهيرى خلال حواره مع "اكسترا نيوز"، أن الهيئة العامة للرقابة المالية لديها إستراتيجية تهدف وصول إجمالي اقساط التأمين لـ 50 مليون جنيه خلال الـ 4 سنوات القادمة، معقبة:"منتظرين قانون التأمين الجديد هيعمل طفرة كبيرة فى عدد من القطاعات.





وكان قال الزهيرى أن قطاع التأمين تأثر بسبب كورونا بشكل كبير، لافتا إلى أن شركات التأمين العالمية تتكلف مبالغ باهظة حال إلغاء الاحتفالات الكبرى والبطولات وتوقف الأعمال فى الشركات و المصانع ، على سبيل المثال إلغاء بطولة ويمبلدون 2020 بسبب كورونا كلف شركات التأمين 200 مليون جنيه استرليني.





ولفت رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، من المتوقع أن تدفع شركات التأمين العالمية حوالى 200 مليار جنيه استرليني بسبب إلغاء الاحتفالات والبطولات وتوقف الأعمال بسبب كورونا، مشيرا إلى أن أسواق إعادة التأمين والخدمات التأمينية سترتفع لتعويض الخسائر.





وأكد علاء زهيري، أن فيروس كورونا تسبب أيضا فى تغيير شركات التأمين لاستراتيجيتها فى التعامل مع الأمراض والأوبئة، معقبا:" سنة 2021 ستكون أكثر صعوبة للقطاع التأميني عن سنة 2020.



