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أنهت الجدال.. محمد الباز معلقا على أول قسيمة زواج لا يقع فيها الطلاق شفهيا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:51 م
محمد الباز
محمد الباز
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شيرين عادل
قال الإعلامى محمد الباز، إنه لأول مرة تم إعلان أول قسيمة زواج اشترط فيها العروسان ألا يقع الطلاق شفهيا.

وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الوثيقة تنم عن رغبة مشتركة بين الزوجين، لافتًا إلى أن الزوج لم يرتكب بها ذنبا أو خطيئة، والجدل الذى دار بين العديد حول الطلاق الشفهى أو الموثق من المتوقع أن تنهيه هذه الوثيقة.

وأكد أن الدين يكمن دوره فى استجابته فى احتياجات الأفراد بما لا يتعارض مع صحيح الدين، لافتًا إلى أن الوثيقة التى تم تحريرها الخميس الماضى ستتوالى بعدها العديد من الوثائق، لافتًا إلى أن المصريين فى مصر "مؤمنين بالفطرة". 

وتابع أن الشيخ المراغى فى حديث له، قال "دلونى على ما ينفع الناس أؤتيكم عليه بدليل من القرآن"، موضحا أن القرآن والسنة تأتى فى المقام الأول لمصلحة الأفراد.

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