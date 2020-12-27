الصحة السعودية تسمح لمنسوبيها الحصول على الإجازات السنوية

أعلنت وزارة الصحة السعودية السماح لمنسوبيها من ممارسين صحيين وغيرهم، بإمكانية تمتعهم بإجازاتهم السنوية، بعد أن جرى إيقافها لمدة 10 أشهر ماضية نظرًا للحاجة الطارئة لوجودهم آنذاك بسبب تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19.





وكانت الصحة السعودية قد أوقفت منذ منتصف شهر رجب الماضي منح الإجازات بشكل كامل، وذلك مع بدء تفشي حالات كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ السعودية.



