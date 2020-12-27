إشادة حقوقية بالرعاية والاهتمام بـ نزيلات فى سجن القناطر

كما يتم تخصيص أيام لزيارة الأطفال لأمهاتهم المحبوسات، وتخصيص متنزه صغير للقاء الأمهات مع أطفالها أثناء الزيارة التي تتم مرة كل أسبوعين، وهو أمر فيه مراعاة كبيرة لتقليص الأثر النفسي السلبي الناتج عن حبس الأم لقضاء عقوبة ما.







ولاحظنا أيضًا أن خصصت إدارة السجن أماكن للزيارات الخارجية للنزيلات تم فيها مراعاة التباعد الاجتماعي، وكان هناك التزام كبيرة جدًا باتباع تعليمات الحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على حياة النزيلات وحياة الزائرين من أهاليهن.

أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة أن زيارة سجن القناطر اليوم مجموعة متنوعة من الحقوقيين، والمجالس المتخصصة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.واكدت داليا زيادة في تصريح لـ" صدى البلد " وشهدنا جميعًا الرعاية والاهتمام التي توليها إدارة السجن بالنزيلات، والحرص على التعامل مع الجميع دون النظر لخلفياتهم السياسية أو الدينية أو الاجتماعية، ولكن فقط على أساس كون السجين أولًا وأخيرًا "إنسان" وهذا ما أكد عليه المسؤولين بالسجن.وواضحت داليا زيادة أنه يتم توفير أماكن للعبادة للمسيحيات والمسلمات، وأماكن للتثقيف، والتعليم، وبعض النزيلات يدرسن ليس فقط على مستوى محو الأمية، ولكن أيضًا للحصول على درجات علمية أعلى من ذلك، وهناك عدد كبير من السجينات يقوم بتعلم الحرف اليدوية وبيع المنتجات من خلال منافذ التوزيع التابعة للسجن وبعضهم يتلقى راتب على ذلك، والبعض الأخر يتلقى نسبة من المصنوعات التي يقمن بانتاجها.