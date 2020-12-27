ناقد فني لـ صدى البلد: "الاختيار" وأمير كرارة وأسر ياسين الأفضل في 2020





قال محمود قاسم فى تصريح لـ "صدى البلد" : ارى ان افضل عمل فى الدراما خلال عام 2020 هو مسلسل "الاختيار" الذى قام ببطولته امير كرارة وشارك فيه مجموعة من النجوم وتاليف باهر دويدار واخراج بيتر ميمى.





واضاف محمود : ان أفضل ممثل يستحقها الفنان امير كرارة عن دوره فى مسلسل الاختيار خاصة انه اجاد فى شخصية الشهيد احمد المنسى واعاد لنا الحس الوطنى وهو ما حققه العمل ككل ايضا.





واشار قاسم الى ان اسر ياسين يستحق ايضل لقب افضل ممثل عن دوره فى مسلسل "100 وش" الذى قدم فيه دورا مختلفا عن الاعمال التى قدمها من قبل.





أما عن افضل مخرج راى قاسم ان المخرجة كاملة أبو ذكرى أفضل مخرجه عن مسلسل "100 وش" الذى قدمت فيه شكلا مختلفا فى عالم الكوميديا.

كشف الناقد محمود قاسم عن رأيه فى الافضل فى الدراما خلال عام 2020 خاصة أن الدراما شهدت عرض عدد من الاعمال سواء بالسباق الرمضانى أو خارج السباق.