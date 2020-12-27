فيديوجراف.. غرامة فورية لمخالفي الكمامة.. قرارات رئيس الوزراء لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





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وكلف رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن مستجدات ازمة فيروس كورونا من خلال الفيديوجراف التالي.



