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أخبار البلد

لمزارعى التفاح.. ننشر أهم التوصيات الواجب مراعاتها خلال يناير

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:46 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التفاح مراعاتها، خلال شهر يناير المقبل.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
اولا :  اهم العمليات
1- يتم تطعيم التفاح على الأصول المستخدمة أما بالقلم أو الكشط خلال شهرى يناير وف

ثانيا :التسميد ( عند بدء انتفاخ البراعم )
أ- تحت نظام الرى بالغمر ( التسميد يتم نثرا اسفل الاشجار ) 
اقل من 3 سنوات 250 جم سلفات نشادر / شجرة تقسم على عدد من الدفعات 
من 4 - 8 سنوات 750 جم سلفات نشادر / شجرة تقسم على عدد من الدفعات 
اكبر من  8 سنوات 1000 جم سلفات نشادر / شجرة تقسم على عدد من الدفعات 

ب-تحت نظام الرى بالتنقيط ( تسميد من خلال السمادة)
اضف250جم نترات نشادر و125جم سلفات بوتاسيوم و25جم حمض فوسفوريك  التسميد بالكميات السابقة مرتين اسبوعيا حتى تمام العقد
فى حالة الاشجار الغير مثمرة يستمر التسميد حتى اخر مارس 

ثالثا:برنامج الرى
ا-اراضى تروى بالغمر
رية غزيرة بعد السدة الشتوية فى بداية التزهير والنمو الخضرى ثم منع الرى اثناء فترة التزهير ( رى على الحامى عند الضرورة) 

ب-اراضى تروى بالتنقيط
يبدا الرى عند انتفاخ البراعم  ويراعى انتظام المواعيد وتقليل كميات المياة خلال فترة التزهير

عمر الشجرة بالسنوات 1-2 2 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 4 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4   5 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5 فأكثر 6 لتر/شجرة

رابعا: برنامج المكافحة 
1-يتوقع ظهور اصابة بالبياض الدقيقى والجرب وللوقاية استخدم كومولوسS  بمعدل 300جم/100لتر ماء 
(فعال ضد البياض  والجرب  والاكاروسات ) الرش 3-4 مرات كالتالى الاولى عند انتفاخ البراعم الثانية  بعد العقد مباشرة الثالثة
2- فى حالة ظهور الاصابة بالبياض او الجرب  او كلاهما استخدم  بيليز بمعدل 30جم/100لتر ماء ثم  اميستار  بمعدل 45سم/100لتر ماء 
3-مكافحة الحشرات خلال تلك الفترة يتم مكافحة حفار الساق استخدم اكتلك بمعدل 150سم/100لتر ماء.
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