لتعيينه عشرة سيدات فى مناصب قيادية.. المجلس القومى للمرأة يشيد بقرارات وزير الأوقاف

أشاد المجلس القومى للمراة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتعيين عشرة سيدات فى مناصب قيادية ضمن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الأوقاف .





واعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بهذا القرار الذى يعد تنفيذًا للمحور الخاص بالتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، كما يعكس القرار ثقة وزير الأوقاف الكبيرة بالمرأة و تقديره لدورها الرائد فى خدمة الوطن.





وتتقدم الدكتورة مايا مرسى بخالص التهانى إلى جميع السيدات بهذا القرار ، متمنية لهن النجاح والتوفيق فى مناصبهن الجديدة .



