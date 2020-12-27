العزبي: أدوية برتوكول كورونا متوفرة ١٠٠٪

طمأن الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء، المواطنين على توافر انواع الدواء في الصيدليات والأسواق، بشأن بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد.





وقال العزبي، في مداخلة هاتفية بالاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن العلاج الموجود وبرتوكول كورونا متوفرة ١٠٠٪ بما فيها اسطوانات الأكسجين في الصيدليات.