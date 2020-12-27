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توك شو

في مبادرة حياة كريمة.. الحكومة: توفير المدارس والصرف صحي ومياه الشرب للقرى الأكثر احتياجا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:42 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
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حمزة شعيب
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم خلال اجتماع مجلس المحافظين، استعراض المرحلة الثانية من البرنامج الرئاسي حياة كريمة، وتشمل 50 مركزًا في 20 محافظة على مستوى الجمهورية بإجمالي نحو 1400 قرية.

وأضاف المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أكد أنه سيتابع بنفسه التنفيذ للمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.

وأضاف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم في إطار مبادرة حياة كريمة توفير احتياجات تلك القرى من مدارس وصرف صحي ومياه الشرب.

ولفت إلى أن المواطن يمكنه تقديم شكواه من خلال العديد من الوسائل التي أتاحتها الدولة منها؛ من خلال الهاتف، أو شبكة الإنترنت، أو إرسال الشكوى عبر البريد، أو حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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