مش ملك نفسه.. محمد الباز يكشف حقيقة طلب بيج رامى 2 مليون جنيه مقابل ظهوره الإعلامى

قال الإعلامى محمد الباز ، إن البطل المصرى بيج رامى قدوة للشباب المصرى وأهدى رسالته لهم ب أنجازه ب المركز الأول ب مستر أولمبيا وتحقيق انجاز عالمى يمثل مصدر فخر كبير للمصريين ، لافتأ إلى أن ما تردد عن طلب بيج رامى مقابل مبلغ مادى كبير من المال هو أمر يستحقه بالطبع نظرأ لتحقيقه هذا الإنجاز الغير مسبوق .





وأوضح " الباز" ، خلال تقديمه لبرنامج اخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار ، ان المصادر المقربة من البطل المصرى من بيج رامى أكدوا أن أن ما طلبه الأخير لاستضافته فى البرامج هو 2 مليون جنيه وليس نصف مليون جنيه فقط كما تردد .





وأكد أن بيج رامى " مش ملك نفسه " كما يعتقد البعض خاصة وأن شركته الراعية هى ما تتفق بشأن ظهوره فى الوسائل الإعلامية من عدمه خاصة وأنه بطل عالمى .





ولفت إلى أن طلب بيج رامى لهذا الرقم من حقه بالتأكيد خاصة وأن الاعلام صناعة وبيزنس وستربح القنوات الإعلامية التى ستستضيفه تسويق اعلامى ضخم بعد تحقيق بيج رامى لهذا الانجاز الكبير.



