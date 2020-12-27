ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مش ملك نفسه.. محمد الباز يكشف حقيقة طلب بيج رامى 2 مليون جنيه مقابل ظهوره الإعلامى

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:01 م
محمد الباز
محمد الباز
Advertisements
شيرين عادل
قال الإعلامى محمد الباز  ، إن البطل المصرى بيج رامى قدوة للشباب المصرى وأهدى رسالته لهم ب أنجازه ب المركز الأول ب مستر أولمبيا وتحقيق انجاز عالمى يمثل مصدر فخر كبير للمصريين ، لافتأ إلى أن ما تردد عن طلب بيج رامى مقابل مبلغ مادى كبير من المال  هو أمر يستحقه بالطبع نظرأ لتحقيقه هذا الإنجاز الغير مسبوق . 

وأوضح  " الباز" ،  خلال تقديمه لبرنامج اخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار  ، ان المصادر المقربة من البطل المصرى من بيج رامى أكدوا أن أن ما طلبه الأخير لاستضافته فى البرامج هو 2 مليون جنيه وليس نصف مليون جنيه فقط كما تردد .  

وأكد أن بيج رامى " مش ملك نفسه " كما يعتقد البعض خاصة وأن شركته الراعية هى ما تتفق بشأن ظهوره فى الوسائل الإعلامية من عدمه خاصة وأنه بطل عالمى .

ولفت إلى أن طلب بيج رامى لهذا الرقم  من حقه بالتأكيد خاصة وأن الاعلام  صناعة وبيزنس وستربح القنوات الإعلامية التى ستستضيفه تسويق اعلامى ضخم بعد تحقيق بيج رامى لهذا الانجاز الكبير. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد حصد مستر أولمبيا.. المصريون يدعمون بيج رامي

محمد إمام مهنئاً بيج رامي: ألف مبروك للبطل المصري.. شاهد

ابنة البطل «بيج رامي»: بابا كان يعلمني إزاي العب رياضة.. ووالدته تعلق على الإنجاز التاريخي

محمد صلاح يهنئ بيج رامي بلقب مستر أوليمبيا .. شاهد

شقيق بيج رامى يكشف كواليس الانجاز العالمى.. فيديو

شاهد.. أسرة بيج رامي في استقباله بمطار القاهرة "فيديو"

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا لهذا النادي

أول تعليق من برنامج معكم منى الشاذلي على التفاوض مع بيج رامي

محمد صلاح ضمن أسوأ لاعبي ليفربول أمام وست بروميتش ألبيون

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يبحثان هاتفيا آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية

الفيروس يخترق الاتحاد.. كورونا يربك حسابات حسام حسن قبل مواجهة الأهلي

رغم كورونا.. مصر باعت 2.23 تريليون قدم مكعب غاز خلال عام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتفاعل كورونا مع خلايا الجسم؟.. العلماء يكشفون اللغز

شاهد .. إصدار الفهد الأسود من أودي موديل 2021

فوائد رئة الخروف وطريقة تحضيرها بأسهل المكونات