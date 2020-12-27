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ديني

شيخ الأزهر يوفر تنك أكسجين لمستشفى الباجور لمواجهة كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:46 م
شيخ الأزهر يوفر تنك
شيخ الأزهر يوفر تنك أكسجين لمستشفى الباجور بسبب كورونا
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محمود ضاحي
وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، بتوفير تنك أكسجين لمستشفى الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك بتوجيهات أصدرها لبيت الزكاة والصدقات المصرى،  استجابة لأهالى الباجور فى ضوء تكاتف جميع أجهزة الدولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأجازت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الصلاة في المنزل للمسنين ومصابي الأمراض المزمنة، مشددة على ضرورة تجنبهم أماكن الزحام.


وأضافت «الهيئة» في بيان لها للأمة الإسلامية بشأن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، أنه يجب تجنب الذين يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض مناعية، وكذا كبار السن أو المصابون بارتفاع في درجة الحرارة، أو السُّعال، وضيق التَّنفس، والتهاب الحلق التواجد بالأماكن المزدحمة والاجتماعات المغلقة مهما كانت الدواعي والأسباب في ضوء ما أوصت به الجهات المختصة، مع الترخيص لهم في صلاة الجمع والجماعات في البيوت.


كيفية صلاة الجمعة في المنزل
تؤدى صلاة الجمعة ظهرًا في المنزل 4 ركعات ويجوز أن يصليها الرجل بأسرته، وقالت دار الإفتاء، إنه تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة ولا يشترط انضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان، إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد.

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