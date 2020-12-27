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منوعات

شاهد .. كنجر يسحل رجلا على الأرض لمحاولات إبعاده عن منزله

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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أحمد شريف

سقط  أب على الأرض بشكل عنيف  بعد أن تعرض للكم العنيف في وجهه من قبل كنجر غاضب  يوم عيد الميلاد.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تظهر اللقطات التي صورتها عائلة ميتشل روبنسون في ساوث ويست روكس على الساحل الشمالي لولاية نيو ساوث ويلز ، كنجر ذكرا  ضخما يعترض رجلا قبل أن يقفز نحوه ويشن هجومًا غاضبا عليه .



ويمكن رؤية الكنجر وهو يضرب الأب بمخلبه ثم يركله  وهو على الأرض.



قالت العائلة إن الكنجر الكبير كان يتسكع في الفناء الأمامي للمنزل لبعض الوقت ويحفر ثقوبًا بالأرض.



حاول روبنسون حماية أطفاله من هذا الحيوان العدواني أثناء محاولته أجبر الكنجر على ترك فناء منزله ، وذلك قبل أن يهاجم الحيوان الأب ويسقطه أرضا بلكمة عنيفة من يده.

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