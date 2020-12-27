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تعرضت للتفتيش عارية.. مواطنة تركية لـ أردوغان: تتشدق بالقرآن وتفعل خلاف ما تقول

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:33 م
صدى البلد
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عادل نصار
قالت هاجر كوش، مواطنة تركية تعرضت للتفتيش عارية، إنها تم إيداعها في سجن بكير كوي في إبريل 2020، وطلبوا منها خلع جميع ملابسها وجعلوها تجلس وتقف 3 مرات، ثم قامت حارسة من الحارسات بفحص جسدها وهي ترتدي جوانتي، وقاموا بإلباسها ملاية، وأخذوها لغرفة وجعلوها ترتدي ملابسها.

وأضافت "كوش"، خلال حوارها عبر سكايب مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن الاتهام الموجه لها التبرع بتبرعات خيرية، فهم يتهموا من يفعلون الخير بأنهم يشاركوا في أعمال إرهابية.

وتابعت، أنه لا أحد على الإطلاق يستحق ما حدث لهم، وما تعرضوا له إهانة لكرامتهم وإنسانيتهم، مضيفة لـ "أردوغان" ونظامه: "راجعوا ضمائركم"، منوهة بأنه من المخزي أن أردوغان يتحدث عن الدين ويقرآ القرآن ويفعل أشياء أخرى، فمن المؤسف أن يتشدق بالقرآن ويفعل خلاف ما يقول.
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