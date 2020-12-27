غدا.. انتخابات برلمان الشباب في 9 لجان انتخابية بالفيوم

تجرى غدا أنتخابات برلمان الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم غرفه العمليات ، تحت رعاية اللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزاره الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم.
والتى تقام على
مستوي الجمهورية خلال يومي 28 – 29 ديسمبر 2020 من الساعه ١٠ صباحا حتى الساعه 5 مساء ، وسيتم التصويت الكترونيا من خلال مقر غرفه عمليات بالمديرية ووجود لجنه بكل اداره
شبابية فرعية بكل مركز من مراكز المحافظة ،
وتعلن النتائج النهائية يوم 1 يناير 2021
وصرح
اللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة
الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم بان
اللجان الانتخابية التى ستجرى من خلالها التصويت الالكترونى هى : لجنة مركز شباب
قحافة لناخبى بندر ومركز الفيوم ، ولجنة ناخبى مؤكز أطسا بمركز شباب أطسا ، ولجنة
انتخابات مركز ابشواى بمركز شباب
طبهار ، ولجنة أنتخابات مركز سنورس بمركز شباب مدينة سنورس ،
ولجنة انتخابات مركز طامية بمركز شباب
الشهيد حسن عنتر بمدينة طامية ، ولجنة أنتخابات مركز يوسف الصديق بمركز
شباب الشواشنة .
وأضاف شلش بان
الانتخابات ستجرى فى حيادية تامة ، عن طريق التصويت اللكترونى بكل لجنة انتخابية
من لجان المحافظة .
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