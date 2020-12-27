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محافظات

غدا.. انتخابات برلمان الشباب في 9 لجان انتخابية بالفيوم

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:21 م
مديرية الشباب والرياضة
مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تجرى غدا أنتخابات برلمان الشباب  بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم غرفه العمليات ، تحت رعاية  اللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزاره الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم.

والتى تقام على مستوي الجمهورية خلال يومي 28 – 29 ديسمبر 2020 من  الساعه ١٠ صباحا حتى الساعه 5 مساء   ، وسيتم التصويت الكترونيا من خلال  مقر غرفه عمليات بالمديرية ووجود لجنه بكل اداره  شبابية فرعية بكل مركز من مراكز المحافظة ، وتعلن النتائج النهائية يوم 1 يناير 2021

وصرح اللواء  عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب  والرياضة بمحافظة الفيوم بان اللجان الانتخابية التى ستجرى من خلالها التصويت الالكترونى هى : لجنة مركز شباب قحافة لناخبى بندر ومركز الفيوم  ،  ولجنة ناخبى مؤكز أطسا بمركز شباب أطسا ، ولجنة انتخابات  مركز ابشواى بمركز شباب طبهار  ، ولجنة أنتخابات  مركز سنورس بمركز شباب مدينة سنورس  ،  ولجنة انتخابات مركز طامية بمركز شباب  الشهيد حسن عنتر بمدينة طامية ، ولجنة أنتخابات مركز يوسف الصديق بمركز شباب الشواشنة .

وأضاف شلش بان الانتخابات ستجرى فى حيادية تامة ، عن طريق التصويت اللكترونى بكل لجنة انتخابية من لجان المحافظة .

أقرأ أيضا :رئيس جامعة الفيوم يستقبل ممثلي طلاب جمهورية جنوب السودان

من جانب اخر  استقبل  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، ممثلي طلاب جمهورية جنوب السودان بالجامعة ، بكتبه اليوم بجامعة الفيوم .


صرح الدكتور أحمد جابر شديد بأن استقبال الطلاب جاء في إطار الاطمئنان على حسن سير دراستهم بالجامعة، والإجابة على جميع أسئلتهم  واستفساراتهم وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.

وأضاف شديد أنه تم إعفاء جميع طلاب جمهورية جنوب السودان من الرسوم الدراسية لكلياتهم وكذلك إعفائهم من رسوم الإقامة بالمدن الجامعية.

وفي نهاية اللقاء قام الطلاب بتسليم الدكتور  أحمد جابر شديد درع شكر وتقدير لجهوده بجامعة الفيوم .


قرّر الدكتور أحمد جابر، رئيس جامعة الفيوم، الأربعاء، تخصيص يوم واحد فقط  للاحتفال بعيد العلم الثالث عشر لتكريم  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلبة والطالبات، وإلغاء باقي الاحتفالات الخاصة.

وقال رئيس الجامعة في بيان، إنه قد تم مسبقا على مدار شهور التجهيز والتحضير لتلك الاحتفالية لتكون على مدار ثلاثة أيام متتالية وهي 29،28،27 من ديسمبر 2020، ولكن نظرا للظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

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