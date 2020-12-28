اقتصاد سوريا.. افتتاح وتركيب وتأهيل العشرات من خطوط الإنتاج والآلات في 2020

سجلت شركات ومؤسسات وزارة الصناعة السورية خلال عام 2020 افتتاح عشرات خطوط الإنتاج والآلات والتجهيزات وإعادة تأهيل عدد منها ووضعها في العملية الإنتاجية بهدف تطوير الإنتاج كمًا ونوعًا ورفد السوق المحلية وسد احتياجاتها واحتياجات الجهات العامة.

وأوضحت وزارة الصناعة في مذكرة خصت بها الوكالة العربية السورية للانباء "سانا" أن الشركة الطبية العربية “تاميكو” شهدت خلال العام 2020 تجهيز وافتتاح خط الشراب السائل وإضافة ثلاث آلات جديدة وإدخالها في العملية الإنتاجية للتغليف والأقراص والأملاح إضافة إلى المباشرة بتركيب خط إنتاج المراهم الطبية.





وبينت أن شركة وسيم للألبسة الجاهزة افتتحت وحدتين إنتاجيتين تابعتين لتشغيل أبناء وذوي الشهداء وجرحى الحرب في كل من شركة سكر تل سلحب ودير شميل بحماة ليصبح إجمالي عدد الوحدات الإنتاجية التي تم افتتاحها 8 وحدات خارج مقرها الرئيسي.

وفي الشركة العامة لصناعة الأحذية تم توريد آلتي ضغط ومسمرة كعب وشد وسط وست آلات خياطة متنوعة ووضعها في العملية الإنتاجية إلى جانب التعاقد لتوريد آلتي حقن مباشر فيما شهدت الشركة العامة للمنظفات “سار” تركيب خط جديد لإنتاج الصابون الطبي.

وسجلت الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق تركيب وتأهيل وتحديث عدد من الآلات ووضعها بالعملية الإنتاجية منها آلة سحب متعددة الخطوط بـ 16 خطًا تم تأهيلها بخبرات فنيي الشركة وبمساعدة من الشركة الموردة عبر التواصل الإلكتروني ما وفر مبلغ 12 ألف يورو إضافة إلى تركيب آلة عزل وهي قيد التشغيل وتحديث شيلر آلتي سحب ألمنيوم وتحويله إلى مبادل حراري أنبوبي وتصميم مبادل حراري يعمل بواسطة الماء والهواء لتبريد المياه الخاصة بآلات العزل وحاليًا في مراحله الأخيرة من التصنيع وذلك بواسطة ورشات العمل داخل الشركة وبذلك توفير شراء شيلر تبريد بتكلفة تزيد على 200 ألف دولار.





وقامت المؤسسة العامة للتبغ خلال العام الحالي بتركيب خط لإنتاج سجائر الأصناف القصيرة في طرطوس بطاقة إنتاجية 400 طن سنويًا إضافة إلى التعاقد على تركيب خط لإنتاج السجائر ذات الأصناف الطويلة في محافظة اللاذقية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمؤسسة وتأمين حاجة السوق بحدود 14 مليار ليرة فيما تم التثبيت لشراء آلة حقن لشركة بلاستيك حلب.

ووفق وزارة الصناعة فإنه تم البدء بإنتاج البطاريات السائلة وبقياسات مختلفة 55-245 أمبير وبمواصفات وأسعار جيدة في شركة بطاريات حلب.





وانجزت الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية “سيرونيكس” العمليات التصميمية لتصنيع منظم كهربائي باستطاعة 10 كيلو واط وبمواصفات عالية في حين قامت كوادر شركة اسمنت عدرا باستبدال مقاطع الأفران “الأول والثاني” ما انعكس إيجابًا على تخفيض تكاليف الإنتاج بشكل كبير.





وفيما يتعلق بعمل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان فقد بدأت المؤسسة باستلام الأقطان للموسم الحالي 2020-2021 وبلغت الكمية المستلمة لغاية بداية الشهر الحالي 13349 طنًا من إنتاج محافظات حلب ودير الزور والرقة وحماة وتقوم المؤسسة حاليًا بحلج الكميات المستلمة إلى جانب استكمال إعادة تأهيل محلجي تشرين والشرق بحلب وفقًا للاعتمادات التي خصصت لهما في الخطة الاستثمارية لعام 2020 بعدما تم التصديق على العقود المبرمة مع مؤسسة الإسكان العسكري بحلب وإعطاء أمر المباشرة.

وذكرت الوزارة أن شركة سكر حمص تعاقدت بالتراضي لتوريد كمية 6000 طن من مادة الميلاس لزوم معمل الخميرة واستلمت كمية 2000 طن منها وبانتظار توريد الكمية المتبقية إضافة إلى التصديق على عقد لتنفيذ مشروع توريد مجموعة تبريد الكريما لمصلحة الشركة بقيمة 137 مليون ليرة.

وبشأن عمل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية خلال العام 2020 تم توقيع محضر اتفاق بينها وبين المؤسسة السورية للتجارة لاستجرار منتجات شركاتها وعرضها في منافذ البيع التابعة للسورية للتجارة في كل المحافظات إلى جانب افتتاح عدد من الصالات لبيع كل منتجات الصناعات الغذائية في دمشق وعدد من المحافظات.

وسجل العام موافقة اللجنة الاقتصادية على تكليف وزارتي الزراعة والصناعة تشكيل لجنة مشتركة من مجلس إدارة المؤسسة الغذائية والمؤسسة العامة للمباقر لوضع أسس تخصيص شركتي ألبان دمشق وحمص بمادة الحليب الخام المنتج لدى مؤسسة المباقر واحتساب سعر المبيع للشركتين على أساس الأسعار الرائجة منها على أن تتم إعادة النظر بتلك الأسعار شهريًا إضافة إلى إعطاء أمر المباشرة لإعادة تأهيل مركز تجميع الحليب في محافظة القنيطرة والتعاقد لإعادة تأهيل خط الحليب المعقم في شركة ألبان دمشق.

وأشارت وزارة الصناعة إلى التعاقد على عدد من الآلات لإعادة تأهيل معمل البيرة في شركة الشرق بحلب وشراء محركات متنوعة لقسم المعاصر والتكرير في شركة زيوت حلب والتعاقد على نقل الحلاقات من معمل عين التلل التابع لها إلى شركة زيوت حماة.

وقامت وزارة الصناعة خلال العام 2020 بتعديل دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة معمل لإنتاج الألبان في القنيطرة لتصبح 30 طن حليب يوميًا والإعلان عن المشروع إضافة إلى إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل شركة اليرموك للمعكرونة ويتم العمل على إعادة تأهيلها.

ووفق وزارة الصناعة حصل مركز تطوير الإدارة والإنتاجية التابع للوزارة على شهادة الايزو 9001 لعام 2015 كأول جهة إدارية حكومية تحصل على الشهادة الدولية.