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وزير الإسكان يعلن موعد الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع "ممشى أهل مصر"

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:12 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وزارة الإسكان تبنت بجانب عملها موضوع تطوير القاهرة ومناطقها المختلفة، وتم الارتقاء بمنطقة عين الحياة بمحيط متحف الحضارة وإعادة تأهيلها، والأن يوجد بها حديقة من أبدع الحدائق، وتم نقل سكان المنطقة التي كانت مهددة بالخطورة وأصبحت مزار جميل.
وأضاف "الجزار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أنه يتواكب مع ذلك تطوير منطقة المدابغ بسور مجرى العيون، ونقل سكانها لـ 1800 وحدة سكنية، ونقل بعض المدابغ لمنطقة الروبيكي، ويتم إقامة مشروع ثقافي سكني في هذه المنطقة لتصبح منطقة ثقافية. 
وتابع وزير الإسكان، أنه تم تطوير ميدان التحرير بشكل يليق بقيمه وبعظمة مصر، وسيتم تطوير ميدان مصطفى كامل وشارع محمد فريد، وميدان الأوبرا، وسيتم تحويل وسط البلد لمزار يليق بكونه قلب القاهرة، وبالتوازي مع ذلك تم البدء في إنشاء ممشي أهل مصر، والتي تشمل المرحلة الأولى منه لـ  1850 متر تنحصر بين كوبري إمبابة وكوبري قصر النيل بتكلفة مليار جنيه سيتم الانتهاء منها بالكامل فبراير المقبل، بينما تبلغ المرحلة الثانية 3.2 كيلو، وتصل التكلفة الاجمالية للمرحلتين التي تبلغ مساحتهم لـ 5 كيلو لـ 2.8 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه بزيادة المساحة المخصصة لممشى أهل مصر لـ 10 كيلو لتصبح متنفس للمصريين، وسيكون هناك تغيير شامل لشكل العمران في مصر.
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