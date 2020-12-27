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نشأت الديهي: زيارة وفد أمني لطرابلس يؤكد أن مصر رقم مهم في المعادلة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، التقى اليوم الأحد، مع وفد أمني مصري رفيع المستوى الذي يزور العاصمة طرابلس حاليا في سابقة هي الأولى منذ اندلاع الصراع الليبي، وذلك لبحث التحديات الأمنية المشتركة والتنسيق الأمني بين البلدين. 
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن زيارة الوفد الأمني منحنى جديد يؤكد أن مصر كبيرة ومنفتحة على الجميع، وأن ما يهمها مصلحة الشعب الليبي.
وتابع، أن زيارة الوفد الأمني تؤكد أن مصر رقم هام في المعادلة، لمصر ليس لها مصلحة في ليبيا سوى مصلحة الشعب الليبي، والوفد المصري نجح نجاح باهر في الوصول لما كنا نتمناه.
وأوضح أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار موجود في ليبيا، وكان له تصريحات مستفزة هدد خلالها من أن قوات الجيش الليبي ستكون هدفا مشروعا حال أقدمت على مهاجمة القوات التركية في ليبيا، مشددًا على أن مصر تحاول إطفاء جو من الهدوء للملمة الجراح وحلحلة الأزمة الليبية، وتركيا ووزير دفاع تركيا يحاولوا إشعال الأزمة. 

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