الحكومة: التعليم عن بعد بديل.. والوزارة تسهل على أولياء الأمور برفع الغياب

قال المستشار نادر سعد الدين، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها هدف محدد بتطبيق إجراءات احترازية تراعي الوضع الوبائى بشكل لا تؤثر على المسار الاقتصادى؛ خاصةً أن مصر تعتمد على سواعد أبنائها وأنشطتها الاقتصادية.





وأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هناك فرقا بين التعليم عن البعد والذهاب إلى المدارس، لافتًا إلى أن خبراء التعليم أكدوا أن التعليم عن بُعد يبقى هو الخيار البديل، ولا يكون وسيلة التعليم الأساسية وطالما مصر تضبط عملية الإجراءات الوقائية فلابد من الاستمرار فى ذلك، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تسهل كثيرا على أولياء الأمور والطلبة بعد قرار رفع الغياب.





وأكد أن الغلق الجزئي الذى طبقته مصر فى وقت سابق عانينا منه خاصة مع تضرر أنشطة اقتصادية عانت من هذا الأمر وقتها، لافتا إلى أن الحكومة تراعى دائما التوازن بين الإجراءات الوقائية والوضع الاقتصادي.





ولفت إلى أنه كان من المقرر أن تصل نصف مليون جرعة قبل 31 ديسمبر ولكن نظرا لبعض العوائق اللوجستية للشركة المصدرة ومن المقرر أن نستقبلها لاحقا، منوهًا بأنه من المقرر أن نستقبل 20 مليون جرعة مايو المقبل.





وألمح إلى أن تنفيذ غرامة 50 جنيها بشكل فورى خاصة وأن الدفع سيتضرر منه المواطنون غير المرتدين الكمامة الطبية، لافتا إلى أنه من المقرر تطبيقه من الأحد القادم وسيتم ا لتحصيل بايصال وسيكون مطبوعا عليه شعار الجمهورية، مشيرا إلى أن المواطن فى الشارع لن يتم إلزامه بارتداء الكمامة وأيضا قائدى السيارات الخاصة، ولكن فى المواصلات العامة سيتم فرض هذه الغرامة.