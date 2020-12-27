تركيا تحتل المركز الثاني عالميا فى سجن الصحفيين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البرلمان التركي أقر اليوم قانون إسكات المجتمع المدني في تركيا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن هذا القانون مشوه ويؤكد أن هناك حكم فردي استبدادي في تركيا.

ونوه، بأن تركيا تحتل المركز الثاني كأكبر دولة سجنا للصحفيين في العالم.

وأوضح، أن النائب بحزب الشعب الجمهوري، إنجين أوزكوتش، أكد أن أردوغان شارك في مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي خططت له أمريكا وإسرائيل، ولذلك دعم ثورات الربيع العربي، وتورط في إهدار دماء 3 ملايين و750 ألف مسلم، بسبب تلك الثورات التي اندلعت وأججت الفتن بين كافة الأطراف بالوطن العربي، واتهم أردوغان، بالعمالة لأمريكا ودعم الإرهاب، مشيرًا إلى تحمله مسئولية شهداء تركيا من العسكريين والمدنيين والأطفال، وسمح بمرور الإرهابيين إلى تركيا، عبر معبر خابور الذي يقع على الحدود التركية العراقية.