عام الخسارة والمعاناة.. 2020 الأسوأ على الإطلاق في الولايات المتحدة.. 18 مليون أمريكي مصاب بكورونا و8 ملايين ضحايا افتراس الفقر

- 2020 سنة الضياع والقلق والفقر والمرض في الولايات المتحدة

- 18 مليون أمريكي مصابين بفيروس كورونا زيادة بمعدل ربع مليون حالة كل يوم

- معدل البطالة من أعلى مستوياته في أعقاب أقسى عمليات الإغلاق مباشرة

- 8 ملايين أمريكي يقعون في براثن الفقر و نصف الأمريكيين فقدوا مصدر رزقهم

- 318000 حالة فاة في أمريكا بسبب كورونا خلال عام

عندما يمر عام 2020 في كتب التاريخ، سيحمل المزيد من صيغ التفضيل "أكثر" من الكتاب السنوي للمدرسة الثانوية - ولن يكون أي منها جيدًا، فمن تلك الأوصاف التي سيتصف بها هذا العام هو أنه "الأكثر فتكًا" أو "الأكثر سخونة" أو "الأكثر إرهاقًا" أو الأسوأ على الإطلاق.

فمن خلال مجموعة من التدابير الوقائية والاحترازية، والتي تضمنت التباعد والإغلاق .. كان عام 2020 أسوأ عام شهده العديد من المواطنين في كل دول العالم في حياتهم، لقد كانت سنة الضياع والقلق والفقر والمرض، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية حيث من المرجح أن يؤدي التعافي من الاثني عشر شهرًا الماضية إلى تحديد العقد بأكمله.

وسيتذكر الأمريكيون العام 2020 بالوباء الذي أصاب ملايين الأصدقاء والجيران وأفراد الأسرة.

وحتى الآن، أثبت ما يقرب من 18 مليون أمريكي إصابتهم بفيروس كورونا، وهو رقم ينمو بمقدار ربع مليون في اليوم.

وتوفي أكثر من 318000 شخص في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في وقت ما أواخر عام 2019 في ووهان بالصين، وانتشر في جميع أنحاء العالم بسرعة مقلقة وغيرت الحياة كما نعرفها.





أما عن الضرر الاقتصادي الذي أحدثه الفيروس لا يظهر في مؤشرات سوق الأسهم، التي ارتفعت إلى مستويات قياسية العام الجاري، لكنها انعكست على ملايين الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم ودخلهم واستقرارهم.





ويقول ما يقرب من نصف الأمريكيين إنهم فقدوا الدخل منذ مارس الماضي، عندما بدأ مكتب الإحصاء في تتبع التداعيات الاقتصادية للوباء.





لقد انخفض التأثير بشكل غير متناسب على الأقليات - من المرجح أن يقول السود والأسبان إنهم فقدوا الدخل أكثر من البيض - وعلى أولئك الذين يكسبون أقل من 50000 دولار في السنة وأولئك الذين ليس لديهم شهادة جامعية.





وهناك عدد أقل من الوظائف في أمريكا اليوم مما كان عليه في نوفمبر 2015، كما أن هناك عدد أقل من وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة مما كان عليه عندما تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.





وبينما انخفض معدل البطالة من أعلى مستوياته في أعقاب أقسى عمليات الإغلاق مباشرة، فإنه يبدو منخفضًا للغاية لأن عددًا كبيرًا بشكل مذهل من الأمريكيين تخلوا عن البحث عن وظائف.





وكان معدل المشاركة في القوى العاملة - النسبة المئوية للمدنيين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا في القوة العاملة - أقل في سبتمبر من أي وقت منذ صيف 1976 ، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل.





وكان قطاعا الترفيه والضيافة الأكثر تضررا ، حيث توقفت السياحة لوقف الفيروس. لقد اختفى ما يقرب من نصف الوظائف المتعلقة بالسياحة في هاواي شهدت 49 ولاية ومقاطعة كولومبيا انخفاضًا في قطاعي الترفيه والضيافة خلال العام الماضي ، وفقًا لتحليل أجرته الديموغرافية شيريل راسل.





وما يقرب من مطعم واحد من كل 6 مطاعم في الولايات المتحدة مغلق، إما بشكل دائم أو طويل المدى، هذه الخسارة تقدر بنحو 110.000 شركة - وليست الأماكن الجديدة فقط هي التي لم تثبت وجودها بعد، وكان متوسط ​​المطعم الذي تم إغلاقه مفتوحًا لمدة 16 عامًا ، وفقًا لجمعية المطاعم الوطنية.





وتترجم هذه الخسائر التجارية إلى ألم حقيقي للغاية للأسر ذات الدخل المنخفض التي كانت تكافح من أجل البقاء حتى قبل الوباء.





ووقع ما يقرب من 8 ملايين أمريكي في براثن الفقر منذ مارس الماضي، ما عكس اتجاهًا استمر لسنوات من انخفاض معدلات الفقر.





وارتفع معدل الفقر كل شهر منذ يونيو، وفقًا لتقرير صادر عن باحثين في جامعة شيكاغو وجامعة نوتردام ومختبر ويلسون شيهان للفرص الاقتصادية، ما يقرب من ربع الحاصلين على تعليم ثانوي أو أقل يجدون أنفسهم الآن يعيشون تحت خط الفقر.





وبين فبراير وأبريل، الشهر الأخير الذي تتوفر عنه الإحصائيات ، اشترك أكثر من 3 ملايين أسرة و 6 ملايين فرد في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية ، المعروف أيضًا باسم قسائم الطعام. قال أكثر من 27 مليون شخص لمقابلات مكتب الإحصاء في وقت سابق من الشهر الجاري إنهم في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان لم يكن لديهم ما يكفي من الطعام خلال الأسبوع الماضي.





وما يقرب من ربع الأسر المستأجرة لم تدفع أي إيجار الشهر الجاري، وهو أدنى معدل على مدار العام، وفقًا للمجلس الوطني الأمريكي للإسكان متعدد العائلات.





وأبقت قرارات حظر التجول الملايين في منازلهم ، لكن الحظر سينتهي في وقت ما في العام الجديد، ما يهدد بموجة من التشرد في وقت يتزايد فيه التشرد بالفعل.





وفي الوقت نفسه، هناك علامات على أن الوباء يعطل الحياة الطبيعية بطرق قد تكون لها عواقب طويلة الأمد.





وأظهرت بيانات من 33 ولاية حللها "شالك بيت" و ذي اسوشيتدبري أن الالتحاق بالمدارس العامة K-12 قد انخفض بنحو 2 في المائة ، أو نصف مليون طالب.





وانخفض عدد الطلاب الذين ملأوا طلبًا مجانيًا لمساعدة الطلاب الفيدرالية ، وهو مؤشر مبكر عن عدد الطلاب الذين سيتقدمون للالتحاق بالجامعة ، بنسبة 18 بالمائة - وهو أقل بشكل ملحوظ في الولايات الريفية مثل وست فرجينيا ولويزيانا وميسيسيبي، ألاسكا وأركنساس وأوكلاهوما ، وفقًا لتقرير Hechinger ، وهو منشور يغطي نظام التعليم.





وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة، ارتفعت الجرائم العنيفة إلى مستويات لم نشهدها منذ ربع قرن.





وبعد سنوات من انخفاض معدلات الجريمة، وصلت معدلات القتل إلى مستويات عالية لعدة عقود في كل من المدن الكبيرة والصغيرة ، من هيوستن وشيكاغو إلى تاكوما ، واشنطن ، وألبوكيرك ، شمال البحر الأبيض المتوسط ​​، لن يتم إصدار البيانات النهائية من مكتب التحقيقات الفيدرالي حتى العام المقبل ، على الرغم من أن الاتجاهات أعلى بشكل موحد.





وأبلغ مسؤولو إنفاذ القانون والصحة عن ارتفاع مقلق في عدد الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة ، مما يعكس أولى بصيص الأمل في أن البلاد قد تعاملت مع أزمة المواد الأفيونية.





وتراقب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها 38 سلطة قضائية تبلغ عن معدلات الجرعات الزائدة ؛ في 37 من تلك الولايات القضائية ، ارتفع عدد الجرعات الزائدة العام الجاري.





وأبلغت عشر دول غربية عن جرعات زائدة تضاعف تقريبًا ، يقودها عودة ظهور الميثامفيتامين.





وفي سان فرانسيسكو، توفي العديد من الأشخاص بسبب الجرعات الزائدة العام الجاري أكثر من الذين ماتوا بسبب كورونا