وسيم السيسي: المصريون لديهم مناعة لمواجهة جميع الفيروسات.. فيديو

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الشعب المصرى من أقل شعوب العالم الإصابة بكورونا لأن المصريين لديهم مناعة قوية تحتمل مقاومة كل الفيروسات.





أوضح وسيم السيسي، خلال لقائه على شاشة قناة الحياة، أن الشعب المصرى لديه مقاومة نفسيه، فعلى مر العصور انتشرت فى مصر العديد من الأوبئة مثل الكوليرا والتيفود والطاعون الذى قضى على ملوك أوروبا، لافتًا أن مصر هى التي درست الطب ونقلت خبراتها ودراساتها إلى العالم.





أضاف وسيم السيسى، أن العائلة المقدسة والأنبياء والسيد المسيح أصلهم من أرض الكنانة (مصر) وأن بابا روما وضع مسار العائلة المقدسة فى مصر، لافتا إلى أن مصر هى أصل الحضارة والأماكن الأثرية فى العالم.





أشار وسيم السيسي، إلى أن الحكومة المصرية في عهد الرئيس السيسي اهتمت بشكل مميز بنقاط مسار العائلة المقدسة، مضيفا أن كل مسيحين العالم ملزمين بزيارة هذا المسار الذى يضم 25 نقطة وسيتم افتتاحه فى يناير المقبل 2021.