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تعليم

بدء مقابلات المرشحين لرئاسة لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2021 اليوم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
مقابلة الشخصية
مقابلة الشخصية
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ياســـمين بدوي
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الآن لامتحانات الدبلومات الفنية 2021، حيث تقرر عقد المقابلة الشخصية للمرشحين للعمل في وظيفة رؤساء و وكلاء لجان الادارة والنظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية ابتداءا من اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020.

حيث حددت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين 28 ديسمبر لمقابلة جميع المرشحين بقطاعات التعليم الزراعي والمهني والسنوات الخمس، بينما تقرر أن يكون يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2020 لمقابلة المرشحين بقطاعات التعليم الزراعي والمهني والسنوات الخمس.

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وتقرر كذلك أن يكون يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 لقابلة المرشحين بجميع قطاعات التعليم الجاري والسنوات الخمس، وتقرر أن يكون يوم الاربعاء 30 ديسمبر 2020 بقطاعات التعليم الصناعي بطنطا والزقازيق ودمنهور والمنيا.

وحددت الوزارة يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 لمقابلة التعليم المرشحين بقطاعات التعليم الفندقي والتعليم الصناعي بالقاهرة وقويسنا ودمياط وبني سويف والمهني والسنوات الخمس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المقابلة الشخصية لهذه الوظائف تتم بقطع التعليم الفني بمبنى قطاع الكتب بفيصل في تمام الساعة 9:30 صباحا ، مع التشديد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة أقناء المقابلة والتي من بينها ليس الكمامة. 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، فتشير التقديرات المبدئية المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، إلى أنه من المقرر أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021.

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