مدحت بركات في اجتماع تحالف الأحزاب المصرية: بيان البرلمان الأوربي يشجع الإرهاب

استنكر المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الموقف الأوروبي من ملف حقوق الإنسان في مصر.





وأكد مدحت بركات، في كلمته باجتماع المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب، أن بيان البرلمان الأوروبي مسيس بدليل أنه طالب بالإفراج فقط عن عناصر الإخوان الإرهابية وأسماء أخرى شاركت في العمليات الإرهابية ولم يطلب الإفراج عن سجناء أخرين وكأنه يريد فقط أن يمنح الحرية للعناصر الإرهابية ليعيدوا الكرة في حرق الدولة المصرية.





وأكد المهندس مدحت بركات أن مصر لديها انزه أنظمة القضاء وأعرقها في العالم، وأنه لا يوجد معتقلين في مصر ولكن هناك سجناء يقضون عقوباتهم لارتكابهم جرائم بشعة في وضح النهار، خلفت شهداء ومصابين من بينهم أطفال ونساء واعترفوا بارتكاب تلك الجرائم البشعة ثم يأتي البرلمان الأوروبى ليطالب بالإفراج عنهم ما يؤكد على ازدواجية المعايير الأوروبية.





كما ندد مدحت بركات بإعادة طرح قضية الإيطالي ريجيني رغم عدم انتهاء التحقيقا ، واستغلالها في الضغط على مصر من أجل التنازل في ملفات إقليمية معروفة للجميع، مؤكدا أن مصر لا تخضع للابتزاز.





وأكد المهندس مدحت بركات أن مصر تواجه محاولات مستميتة للنيل منها خاصة بعدما استردت كل عافيتها وقوتها وتأثيرها ونفوذها الإقليمي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





وشدد مدحت بركات على ضرورة الاصطفاف يدا واحدة خلف القيادة السياسية في هذا الظرف الدقيق، وأشار رئيس حزب أبناء مصر أن القاهرة لن تنكسر هاماتها ولن تحني رأسها أبدا أمام أي قوة مهما كانت شرقا أو غربا.