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أخبار البلد

أول تعليق من برنامج معكم منى الشاذلي على التفاوض مع بيج رامي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:25 م
الاعلامية مني الشاذلي
الاعلامية مني الشاذلي
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حمادة خطاب
أعلن برنامج معكم منى الشاذلي في بيان له منذ قليل ان الاخبار التي تم تداولها حول تفاوض البرنامج مع البطل بيج رامي، كاذبة. 

وقال البرامج، أن ما تم تداول من أخبار ، عن تفاصيل تفاوض البرنامج مع البطل المصري "بيج رامي"،كاذبة. 


ونفي البرنامج في بيانه قيامه بالتصريح بأي شيء له علاقة بذلك على الإطلاق، مؤكدًا أن علاقة البرنامج بالشخصيات والنجوم التي يستضيفها قائمة على الاحترام المتبادل، وأننا نتشرف بكل ضيوفنا السابقين والمحتملين، ولا نبني احتفاءنا بهم على أساس المنفعة أو الرؤى الضيقة كل المحبة والفخر بالبطل العالمي بيج رامي.

وكانت قد تاداولت عدد من الاخبار حول طلب البطل العالمي مبلغ مالي كبير للظهور في برنامج معكم مني الشاذلي. 

يذكر أن، البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي"، حصل على المركز الأول عالميًا، في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لللاعبين المحترفين في كمال الأجسام، وأقيمت البطولة في مدينة لاس فيغاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.

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