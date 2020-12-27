افتتاح معرض التصوير الإعلامى بكلية التربية النوعية بعين شمس

افتتح اليوم د.أسامة السيد مصطفي عميد كلية التربية النوعية، د.سالي شبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و د.مصطفي قدرى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث معرض التصوير الاعلامى الذي ينظمه طلاب الفرقه الثالثه بقسم الاعلام بكلية التربية النوعية جامعه عين شمس بعنوان " ارسم بسمة وسط هموم الدنيا القاسيه " تحت اشراف د.عبدالرحمن شوقي - ا.احمد موسي .
حضر الافتتاح عدد من الطلاب ولفيف من السادة اعضاء هيئة التدريس بالكلية مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
ضم المعرض 150 صورة بالإضافة إلي بعض اللمسات الفنية و السينوغرافية التي تكمل الجو العام العام لفكرة المعرض والتى تدعو لضرورة الابتسام حتي في احلك اللحظات ويذكر ايضآ ان المعرض هو السادس للتصوير الاعلامي الذي يقام بالكلية .
جدير بالذكر انه قد نظم مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس فعاليات يوم ترفيهي للأطفال تحت عنوان "مهرجان الفنون والإبداع" مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.