4 من أفضل الشواحن اللاسلكية في 2020

الهواتف الذكية مثل سامسونج وآبل وجوجل، حيث تدعم أصبح الشحن اللاسلكي شائعا الاستخدام خلال السنوات الماضية، ويرجع الفضل في ذلك إلى شركات تصنيعمثل سامسونج وآبل وجوجل، حيث تدعم هواتفهم الذكية الرائدة المتطورة ميزة الشاحن اللاسلكي، لذا نستعرض إليك فيما يلي أفضل أجهزة الشحن اللاسلكية في عام 2020.





1. شاحن Samsung 15W Fast Charge 2.0:









هو شاحن لاسلكي سريع يمكنه شحن أجهزة متعددة في وقت واحد، يأتي حامل الشاحن اللاسلكي من سامسونجFast Charge 2.0 بقوة 15 وات بتصميم أنيق يمكنه شحن معظم الهواتف الذكية بقدرة 15 وات، ويتوفر بسعر 65 دولار أمريكيا (أي ما يعادل 1,011 جنيها مصريا).





2. شاحن Google Pixel Stand:





تعمل منصة الشحن اللاسلكية من جوجل Pixel Stand بسرعة تصل إلى 12 وات، وهي سرعة الشحن الخاصة بهواتف Pixel الذكية، ويمتاز حامل الشحن من جوجل أنه يمكنه شحن الأجهزة المنافسة لاسلكيا بنفس السرعة، ويمكن لجهاز Pixel Stand أيضا عرض صورك المفضلة على هاتفك أثناء الشحن إلى جانب الإشعارات، ويتوفر بسعر 36 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 560 جنيها مصريا).





3. شاحن Charger Trio:





أعلنت شركة سامسونج من خلال حدثها الافتراضي Life Unstoppable، في 2020، شاحن لاسلكي ثلاثي جديد، يحاكي تصميم AirPower، إذ يمكنه لاسلكيا شحن الهاتف وسماعات الأذن والساعة في آنٍ واحد، يمكنه شحن هواتف الشركة بسرعة تصل إلى 9 واط، ويدعم الشحن بقوة 7.5 واط لهواتف آبل، وتدعم منصة الشحن اللاسلكية سماعات سامسونج Galaxy Buds +، وGalaxy Buds Live، وبالإضافة إلى ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch.





4. شاحن Magsafe:





أعلنت شركة آبل خلال العام الجاري عن سلسلة هواتفها الأحدث آيفون 12 والتي تدعم ميزة الشحن الاسلكي باستخدام شاحن Magsafe، الذي يأتي بمعيار QI، هو عبارة عن وضع مغناطيس على هاتفك الآيفون، حيث يمكن لصقه على الهاتف مباشرةً، ويعمل مع أى غطاء مهما كان نوعه، ويعتبر الأسرع عن أى شاحن آخر، ويمتاز الشاحن اللاسلكي الجديد بإمكانية شحن هاتفين في وقت واحد.