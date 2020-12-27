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الحكومة تكشف الجهات التي تملك حق مخالفات ارتداء الكمامات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:46 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال المستشار نادر سعد  المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن تطبيق  قرار مخالفات إرتداء الكمامات في الاماكن العامة  لن يكون عبر جهاز الشرطة   فهناك  جهات أخرى ستمنح  وفقًا  لقرار وزير العدل  المتوقع صدوره خلال ساعات لانفاذ القانون بحق المخالفين  عبر منح الضبطية القضائية لجهات  مختلفة  حتى يضمن التطبيق الاشمل وسرعة ضبط المخالفين.

وتابع «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"قائلًا : " الضبطية ستكون عبر الشرطة كحق أصيل لها في كل الاماكن لكن هناك هناك أماكن مثل المولات  ومجمع التحرير وغيرها سيكون عبر قرار من وزير العدل حيث سيتواصل  الاخير مع كافة المؤسسات والوزراء  لترى وتحدد كل وزارة من له حق الضبطية القضائية،  فعلى سبيل المثال ديوان عام وزارة المالية سيحدد وزير المالية أصحاب السلطة في الضبطية القضائية لعقاب المخالفين داخل الوزارة وهكذا في كل الجهات  والاماكن والمشابهة فلن يكون قاصرًا فقط على الشرطة المصرية بل  على جهات أخرى نظرًا لتعدد الاماكن  التي يجب إرتداء الكمامه بها ".


وحول إمكانية طعن البعض في مثل هذه القرار  وكون القرار من سلطات رئيس الوزراء  دستوريًا قال نادر سعد : " بالقطع هي من سلطات رئيس مجلس الوزراء لان هذه القرارات تؤخذ عبر لجنة قانونية يراسها كبير مستارشين القانونين وهو رجل قضائي ".
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