قالوا لـ صدى البلد.. نور: عالم الجن والعفاريت لا يشغلني.. وراندا البحيري: 2020 وش السعد علي

تحدّث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن أعمالهم الفنية وجديدهم خلال الفترة المقبلة وأمنياتهم في العام الجديد.. ونستعرض في التقرير الآتي أبرز هذه التصريحات:





نور



أكدت الفنانة نور أنها لا تهتم بعالم الجن والعفاريت الذي تدور حوله أحداث مسلسل جمال الحريم الذي يعرض على شبكة قنوات dmc.





وقالت نور لـ صدى البلد، إنها بعيدة جدا عن هذا العالم، وأن المشاهد التي جسدتها والقصص التي قرأتها في الاسكريبت زادت من بعدها عن هذا العالم.





كانت نور قالت في تصريحات سابقة، إنها تلقت ردود فعل قوية جدًا، موضحة أن هناك عددًا من الجمهور مازال خائفًا من مشاهدة العمل، مضيفة أن من تحدث عن المسلسل أعجب بالتصوير والإخراج، ووجهت حديثها للمشاهدين، قائلة:" كملوا الـ 45 حلقة فيه حاجات كتير حلوة ومفاجأت".





وأوضحت "نور" أن ساعات التصوير كانت طويلة، إلى جانب أن التصوير كان في ظل كورونا وهذا أمر صعب، متمنية نور أن ينال العمل إعجاب الجمهور.





وكشفت عن طريقة تعاملها مع هجوم مواقع التواصل الاجتماعي الذي يحدث مؤخرًا لمجموعة من الفنانين وقالت إنها لا تفضل الرد نهائيًا.





في النهاية كشفت أحدث أعمالها وقالت إنها تتواجد فى موسم رمضان القادم من خلال مسلسل ضل راجل مع الفنان ياسر جلال، إضافة إلى أشتراكها مع الفنان أمير كرارة في مسلسل مكون من 8 حلقات يذاع على إحدى المنصات الإلكترونية ويحمل إسم "عمر الناجي.





راندا البحيري



كشفت الفنانة راندا البحيرى عن تقييمها لعام 2020 سواء على المستوى الفنى او المهنى قبل ان تودعه بايام قليلة.





وقالت راندا فى تصريح لـ "صدى البلد": "اعتبر عام 2020 وش السعد عليا وقدمت فيه خمسة افلام وسعيدة بهذا النجاح خاصة انه ليس هناك مبدع او نجم قدم هذا الكم من الاعمال فى عام واحد، كما قدمت فى الدراما مسلسل الاخ الكبير".





واضافت راندا : "على المستوى الشخصى فأننى لم اتاثر كثيرا بجائحة كورونا خاصة اننى افضل المكوث فى المنزل ولا احب ان اكون خارج المنزل باستمرار ولذلك لم اشعر باى تأثير بسبب كورونا وارى انها كانت فرصة للتقارب الاجتماعى وهو ما تحقق بالفعل".





يذكر ان الفنانة راندا البحيرى ت عد احدى النجمات اللاتى قدمن عددا كبيرا من الاعمال الفنية الجيدة التى تناقش فيها قضايا شبابية.









مروة الأزلي

كشفت الفنانة مروة الازلى عن امنيتها فى العام الجديد وذلك بعد النجاحات التى حققتها فى عام 2020 على المستوى الفنى.

وقالت مروة فى تصريح لـ"صدى البلد": "أتمنى فى العام الجديد أن ينتهى وباء فيروس كورونا المستجد، وأن يتمتع كل مواطن مصرى بصحة جيدة، كما أتمنى أن يحمى الله عائلتى من أى شر، وأن أوفق فى اختياراتى المقبلة، وأتمنى أن أحقق نجاحا كبير مما حققته فى عام 2020".

كانت مروة الازلى شاركت فى عدد من الاعمال الفنية فى عام 2020 منها فيلم "صندوق الدنيا" ومسلسل "البرنس".

كما تشارك حاليا فى مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع الفنانة هنا الزاهد والذى من المقرر ان يتم عرضه فى العام الجديد. ولعل من ابرز اعمالها الناجهة مشاركتها فى سلسلة اجزاء مسلسل "سلسال الدم" الذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه.كشفت الفنانة مروة الازلى عن امنيتها فى العام الجديد وذلك بعد النجاحات التى حققتها فى عام 2020 على المستوى الفنى.





الناقد محمود قاسم

كشف الناقد محمود قاسم عن رأيه فى الافضل فى الدراما خلال عام 2020 خاصة أن الدراما شهدت عرض عدد من الاعمال سواء بالسباق الرمضانى أو خارج السباق.





قال محمود قاسم فى تصريح لـ "صدى البلد" : ارى أن افضل عمل فى الدراما خلال عام 2020 هو مسلسل "الاختيار" الذى قام ببطولته امير كرارة وشارك فيه مجموعة من النجوم وتاليف باهر دويدار واخراج بيتر ميمى.





واضاف محمود : ان أفضل ممثل يستحقها الفنان امير كرارة عن دوره فى مسلسل الاختيار خاصة انه اجاد فى شخصية الشهيد احمد المنسى واعاد لنا الحس الوطنى وهو ما حققه العمل ككل ايضا.





واشار قاسم الى ان اسر ياسين يستحق ايضل لقب افضل ممثل عن دوره فى مسلسل "100 وش" الذى قدم فيه دورا مختلفا عن الاعمال التى قدمها من قبل.





أما عن افضل مخرج راى قاسم ان المخرجة كاملة أبو ذكرى الأفضل عن مسلسل "100 وش" الذى قدمت فيه شكلا مختلفا فى عالم الكوميديا.