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التنمية السياحية: الانتهاء من مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة خلال أيام ..فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:29 م
مسار العائلة المقدسة
مسار العائلة المقدسة
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داليا أحمد
قال المهندس عادل الجندي، المدير العام للعلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بهيئة التنمية السياحية، إن الموقف التنفيذى لكافة النقاط الـ25 الخاصة بمسار العائلة المقدسة تتخطى 85% والنسبة المتبقية الخاصة بأعمال التطوير وسيتم الانتهاء منها خلال أيام.

وأوضح عادل الجندي، خلال مداخلته الهاتفية بقناة "الحياة"، أنه تم الانتهاء من رصف الطرق وفتح الأبواب وأماكن الجلوس والحمامات خصوصا وأن الشريحة المستهدفة لزيارة هذه الأماكن كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، لافتا إلى أنه عند دخول شركاء التنمية والمستثمرين والقطاع الخاص سيتم توفير أدوات وكل سبل الراحة من الأسانسير والتنقل الداخلى.

وأشار عادل الجندى، إلى أن مسار العائلة المقدسة هو محور عمرانى كبير يقوده قطاع السياحة ووجود قصة تاريخية كان السبب فى التفكير فى إنشائه، موضحا أنه فى 2013 تم عمل استفتاء لهذا المنتج السياحى ومدى جاهزية المجتمع الدولى والمواطن المحلى لتقبله، وكانت ردود الأفعال رائعة بالمشروع.

وأضاف عادل الجندى، أن الفكر السياحى الجديد يستهدف تعظيم العائد السياحى، فلابد أن يقوم على فكرة تنمية المحاور السياحية والمسار السياحى بحيث يكون هناك قصة تاريخية وتتبع من نقطة لنقطة لمعرفة القصة الكاملة ، فهذا يجعل العائد يزيد ومدة الإقامة تزيد وسقف الاستفادة تزداد.

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