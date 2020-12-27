هل يمكن الطعن على قرارات مجلس الوزراء بشأن غرامات الكمامات؟.. الحكومة تجيب

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التي اتخذها المجلس اليوم بشأن مواجهة فيروس كورونا والقرارات التي ستتبعها خلال ساعات من مجلس الوزراء ووزارة العدل صدرت وفقًا لصحيح القانون ومن صاغها لجنة قانونية ضمنت سلامة التطبيق وأنها تتفق مع صحيح القانون والدستور.





وأضاف " سعد"، "يمكن الطعن عليها فهذا حق قضائي لكن في النهاية لن يجدي الطعن في مثل هذه الإجراءات كونها صادرة مع صحيح قانون العقوبات".





كشف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"، عن أن قرار مجلس الوزراء بإلزامية ارتداء الكمامة في ظل الجائحة وما نص عليه من عقوبات صدر وفقًا لقانون الطوارئ ولكن آلية التطبيق والإنفاذ عبر تدرج الغرامات من خمسين جنيها حال السداد الفوري للعقوبة أو 100 جنيه في حال العرض على النيابة نهاية بغرامة 150 جنيها في حال الاحالة للمحاكمة فهي صدرت وفقًا لنصوص قانون العقوبات في التصالح في المخالفات.