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التنمية المحلية: غلق 11608 محال عامة خالفت مواعيد الإغلاق

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:48 م
الدكتور خالد قاسم،
الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية
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أسامة علي
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم وزارة التنمية، إغلاق 11608 محال عام ما بين مطاعم ومقاهي ومحلات منذ 1 ديسمبر إلى الآن خالفت مواعيد الإغلاق التي أقرتها رئاسة الوزارة منذ بداية الشهر، لافتا إلى أن اعادة فتح المحال يستلزم بعض الإجراءات لعودة العمل من جديد.

أضاف الدكتور خالد قاسم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الوزارة ستعمل الآن على متابعة الاجراءات الخاصة بإجراءات كورونا إلى جانب الالتزام بمواعيد إغلاق المحال بشكل عام.

اكد متحدث التنمية المحلية،  أن مسئولي الوزارة سيقومون بمراجعة نسبة الـ50% بشكل دوري.  

قال خالد قاسم:مظاهر الاحتفال فيما يتعلق بالفنادق وزارة السياحة هي المشرفة عليها، بينما نحن نتابع المحال واللي هيخالف قرارات مواعيد الغلق ستكون عقوبته الغلق، ومن يخالف اجراءات كورونا ستكون سيضاف اليه الغرامة الفورية".
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