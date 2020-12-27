الصحة بغزة: كورونا سيشكل خطورة كبيرة خلال الأسابيع القادمة

عرضت فضائية الغد تقريرًا يرصد كورونا في قطاع غزة ، حيث قام الطاقم الطبي ببدء دراسية مسحية لمعرفة مدى انتشار الفيروس بين السكان ، من خلال جمع عينات دم من المواطنين ، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية .

وأضاف الدكتور مجدي ضهير ، مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة ، إلى أن انطلقت صباح اليوم هذه الدراسة ، حيث قامت بجمع حوالي 2500 عينة من مواطنيين قطاع غزة ، ومن كافة الفئات العُمرية .





وأكد التقرير ، أن رغم اتخاذ العديد من الاجراءات من قبل الوزارة ، لضبط منحنى تفشي الفيروس ، إلا أنه ينتشر بسرعة كبيرة ، حيث سجلت وزارة الصحة ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات .





وأشار الدكتور أشرف القدرة ، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ، إلى ان خلال الأسابيع القليلة القادمة ، فيروس كورونا سيشكل خطورة كبيرة في المجتمع ، وعلى الحالة الوبائية بصفة عامة .





معقبًا : " نتوقع أن تزيد عدد الإصابات خلال الفترة المقبلة إلى منتصف شهر يناير " ، مشيرًا إلى أن هذه الفترة خاصة ، ستشهد انتشار كبير في الوباء في قطاع غزة .





وأكد التقرير ، أن هناك ارتفاع كبير في حالات الإصابة بكوفيد 19 ، وعدد الوفيات أيضًا في قطاع غزة ، مشيرًا إلى أن يأتي ذلك في ظل ما تعانيه وزارة الصحة من نقص حاد في المستلزمات الطبية بفعل الحصار الإسرائيلي .