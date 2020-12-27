أحمد موسى: أقدم رسالة ودوري عرض مشاكل المواطنين

قدم الإعلامي أحمد موسى ، التحية إلى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية؛ لاستجابته لدعوته بشأن شوارع ميت حلفا أمس خلال جولته مع وزير الزراعة.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "ببقى بخون رسالتي لو ما اتكلمتش عن اللي شفته في طريق ميت حلفا"، موضحا "أنا بقدم رسالة، ودوري هو عرض المشاكل المواطنين".





وتابع "الدنيا اتقلبت من النجمة، وتم رفع الإشغالات والقمامة من الطريق"، مشيرا إلى أنه سيذهب في أحد الأيام المقبلة للمرور على طريق ميت حلفا، ومن ثم سيتحدث على الهواء عن التغير الذي طرأ عليه.



