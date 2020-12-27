حملة مكبرة على المقاهي لضبط الشيش بالزقازيق

شنت رئاسة الوحدة المحلية بشنبارة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المحاسبة "أمل كامل" رئيس الوحدة المحلية حملة مكبرة للمرور علي المقاهي والنوادي والتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية وضبط الشيش والمقاهي المخالفة.

أكدت "أمل كامل" رئيس الوحدة المحلية بشنبارة انه تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمحاسب "نبيل فاروق" رئيس مركز ومدينة الزقازيق بضرورة تكثيف الرقابة علي المقاهي وأماكن التجمعات للتأكد من الألتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا فقد تم شن حملة مكبرة برئاستها وبحضور عبد الصادق النفراوي مدير العلاقات العامة بالوحدة وعدد من العاملين بالوحدة.

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وأضافت "كامل" انه أسفرت الحملة عن التفتيش علي عدد من المقاهي بقري حوض الطرفة وشنبارة وأبونجاح وتم التأكد من الألتزام بالإجراءات الوقائية والتشديد علي منع وحظر تقديم الشيش.

ومن جانبه فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي قاعات الأفراح ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بفض مركز للدروس الخصوصية داخل احد النقابات المهنيه بنطاق حي ثان وتم فض التجمعات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما قامت رئاسة الحي بغلق مركز للدروس الخصوصيه بشارع لبنان خلف مدرسة اللغات بنات بمنطقه القومية وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

كما قامت رئاسة حي أول الزقازيق بغلق وتشميع مركز للدروس الخصوصيه بشارع مسلم زيدان بمنطقه الحناوى وتم تفريق الطلاب حرصًا علي سلامتهم من العدوى بفيروس كورونا.

كما شنت رئاسة مركز ومدينه الزقازيق حملة للتأكد من مواعيد الغلق المحددة للورش الحرفيه والمحال التجارية ورفع الإشغالات بمناطق المرور وقامت الحملة بمصادره ٢٥ شيشه من ٢ مقهى مخالف بقريه بردين وتطبيق القانون علي غير الملتزمين.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حمله للمرور علي الكافتريات والمقاهي فتم المرور علي ٤ كافتريات بنطاق المدينة وتم مصادرة الشيشه منها و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة علي المقاهي والكافتريات و رفع الإشغالات المخالفة بمنطقة أبو سمران وتم تحرير١٤ محضر اشغال طريق و٥١حاله ضبط اشغال طريق و٥٢ اشغال طريق و٢ محضر لمقاهي مخالفه وتم مصادره ١٩ شيشه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما توجهت الحمله للمرور علي ٣ قاعات للأفراح بنطاق المدينة للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وتم التأكد من عدم وجود أي تجمعات بداخل تلك القاعات حرصًا علي سلامه المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.